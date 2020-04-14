美財政赤字將達二戰後最高水平　惠譽：高收益率債券違約率創新高

為了應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的衝擊，美國先後通過多輪經濟救助法案，緩和了資本市場恐慌，提振了經濟預期，但是卻造成了政府赤字的大幅上升。

跨黨派的公共政策機構「負責任的聯邦預算委員會（Committee for a Responsible Federal Budget）」4月13日發表報告預測，美國財政赤字和債務水平將達到二戰以來的最高水平。

根據現行法律，美國聯邦政府2020年的預算赤字總額將超過3.8萬億美元（佔GDP的18.7％，是上一財年的4倍），到2021年將為2.1萬億美元（佔GDP的9.7％）。報告還預計，美國政府的公共債務（由公眾持有的債務）在2020財年可能達到或超過美國GDP的規模，並且到2023年可能超過第二次世界大戰結束時的水平（GDP的106%）。考慮到進一步經濟措施的可能性以及經濟復甦的不確定性，實際的赤字和債務水平可能比預測還要高得多。

受新冠肺炎疫情影響，美國地鐵站裏乘客稀少，整體商業活動低迷。（新華社）

報告認為，就像二戰時期一樣，為應對新冠肺炎疫情大流行的危機，美國政府如此高的赤字水平無法避免，也是必要的。但是，正如第二次世界大戰之後美國政府所做的一樣，在疫情危機和經濟復甦之後「確保債務和赤字恢復到更可持續的水平」將很重要。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月13日表示，白宮將於次日（4月14日）宣布成立經濟工作組，包括一個或多個委員會，重點是在未來幾周內重新開放美國。

據美國CNN報道，特朗普提到，他的團隊正在討論開放美國的部分地區，並稱預計這將「很快」實現。「我們將很快確定新的、非常重要的指導方針，向州長們提供他們開始安全開放各州所需的信息。」

CNN在報道中指出，白宮辦公廳主任馬克·梅多斯（Mark Meadows）將擔任經濟工作小組的主席，特朗普女兒伊萬卡·特朗普（Ivanka Trump）也將在其中發揮作用。

值得關注的還有，國際投行惠譽的數據顯示，美國高收益率公司債違約率4月可能從3月底的2.9%升至4%以上，是三年多來最高水平。惠譽槓桿金融高級總監在一份聲明中說，冠狀病毒疫情和相關經濟衝擊導致受影響最大的高收益率發行人的信貸質量迅速和實質性惡化。