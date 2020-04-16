美國經濟褐皮書：各地經濟急劇萎縮　旅遊酒店零售重災

美國聯儲局（Fed）公布了俗稱「褐皮書」的經濟景氣狀況報告。報告稱，由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情的緣故，美國所有地區的經濟活動在最近數週陡然地、急劇萎縮。

所有地方聯儲都報告稱就業人口下滑，其中，零售、旅遊休閒、以及酒店行業的裁員行動最為嚴重。遭受疫情衝擊最為嚴重的當屬旅遊休閒、酒店、以及零售業。

經濟數據方面，美國公布了備受市場關注的美國3月零售銷售數據，該數據創下紀錄最大跌幅，因新冠肺炎疫情迫使該國成千上萬的商店關門，千百萬美國人失業。

疫情之下，美股走勢動盪，分析認為美股仍有大幅下行的概率。（新華社）

具體數據顯示，美國3月零售銷售月率實際公布-8.70%，預期-8.0%，前值-0.5%；美國3月核心零售銷售月率實際公布-4.50%，預期-5.0%，前值-0.4%。

另一份數據表明，美國4月紐約聯儲製造業指數報-78.2，預期-35，前值-21.5。分析稱，美國4月紐約聯儲製造業指數降至歷史最低水平，比經濟大蕭條時期還糟糕，新訂單和裝船指數降幅亦創紀錄最大，就業市場指標極度疲軟，就業指數和平均工作時長的降幅為有史以來最大，物價支付指數顯示投入價格增速放緩。

其他數據還顯示，美國2月商業庫存月率錄得2009年9月以來最低水平，美國4月NAHB住宅建築商指數創紀錄地下跌42點。

MUFG聯合銀行首席財務經濟學家克里斯·魯普基（Chris Rupkey）表示：「美國的經濟顯然已是一片廢墟。沒有人買車——銷售下降了25.6%，沒有人買傢俱——銷售下降了26.8%，飲食場所也下降了26.5%。」

巴克萊的首席美國經濟學家 邁克爾·加彭（Michael Gapen）表示，「 3月數據很糟糕，但是4月數據可能更差，因為3月大部分時間裏，經濟還沒有被關停。」