【SOGO感謝祭】周三開始　限聚令下延至6‧18　改名為「35周年賞」

新冠肺炎疫情重創零售業，利福國際（1212）旗下崇光百貨（SOGO）每年會在5月及11月舉行「崇光感謝祭」，推出的優惠產品均吸引大批顧客購物。早前有傳媒報道，今年活動將有所更改，SOGO最新公布，明日起舉行「35周年賞」的推廣活動，為期接近兩個月。

集團以往一年兩度舉行感謝祭，為期約兩至三個星期，而新活動於明日起（4月22日）至6月18日舉行，延長接近兩個月。據SOGO Facebook專頁，推廣活動包括崇光超市，更多產品優惠將於崇光網上商店同步發售。早前因應疫情，店舖營業時間調整為早上11時至晚上8時，而推廣期內，銅鑼灣分店的崇光超市將延長營業時間至晚上9時。

早於3月利福國際曾表示，由於去年下半年零售環境突然惡化，導致銷售額加速下降，去年下半年銅鑼灣崇光銷售收入按年減少33.8%，尖沙咀崇光則跌46%。公司財務總監潘福全當時接受訪問時稱，今年疫情爆發後，商戶反映生意持續惡化，疫情較沙士時期影響更嚴重，更擴散至全世界，未知疫情「仲有幾大鑊」，各行各業皆要捱打，只能「Fight for survival（努力生存）」，不過因SOGO銅鑼灣店為自有物業，免去租金壓力，情況較為理想。