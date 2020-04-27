中行原油寶客戶總虧損或達90億人幣？

5月紐約期油油價於上周一（20日），在周二（21日）交割前出現大幅下跌，更首度出現負油價。受此因素拖累，部份與原油掛鈎的投資產品價格出現大變動，中國銀行（3988）旗下的原油寶產品便是其中之一，投資者蒙受所有投資損失之餘，更遭產品發行人追討欠款。據《中國證券網》引述知情人士指出，目前中行尚未將原油寶投資者追討欠款或納入微徵信。

早前中行於公告內指出，表明在法律框架承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。

至於今次事件，原油寶投資損失多少？據《財新周刊》引述消息報道，按協議結算價統計，涉及客戶達6萬人，總虧損不少於90億元（人民幣‧下同）。

料難向客戶追討欠款

報道指出，原油寶客戶中，投資額1萬元以下者約2萬戶﹑投資額介乎1至5萬元者約2萬戶，5萬元以上者約2萬戶，按協議結算額，6萬名投資者投入的42億元保證金已賠光，另倒欠中行逾58億元保證金。

該行預期原油寶好倉倉位為2.4至2.5萬手，而每手涉及1,000桶原油，因此今次虧損涉及金額不少於90億元。報道指出從目前投資者反應﹑外界關注及相關操作暴露出種種漏洞來看，預料中行難向客戶追討58億元保證金。