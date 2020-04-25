《人民網》發文稱中行列為原油寶理財產品　運行時銀行存層層疏忽

國際原油市場供過求的情況，受到新冠肺炎疫情拖累一直無改善，油價因而不斷尋底，在本周一（20）日，5月紐約期油於交割日前夕，首次出現負油價。以為是買家有著數？恰恰相反投資者既無法獲得賣方貼錢贈送原油外，投資者更有可能產品發行商的債仔。中國銀行（3988）旗下理財產品原油寶的投資者，正是最佳例子，投資者大表不滿。《人民網》就事件發表評論文章，直指原油寶產品存風險隱患，同時對投資者保護意識缺位，值得整個行業警醒。

文章又指出，建議此類風險極高的類期貨產品業務，應由中證監部門核准及監管。

文章進一步指出，中行將原油寶歸類為理財產品，讓投資者誤認為屬低風險產品，可是從T+0﹑雙向交易及保證金交易等安排，反映出產品為類期貨產品。期貨或類期貨產品存無量暴漲暴跌﹑平倉限制較多的風險，特別是今次出現負油價，好倉投資者因此陷入無限虧損風險。身披銀行理財產品外衣﹑號稱不提供槓桿的原油寶，實際上槓桿高得超乎想像。不可思議在於產品並無向投資者充分提示風險，投資協議並未指明，讓投資者始料不及。

指中行無向投資者作風險提示

文章又指出，原油寶產品實際運行中，中行展現出風險層層疏忽，作為做市商既無風險預案，亦無風險控制機制層面隨機應變，更無向投資者進行風險提示，或應承擔一定責任。

文章指出原油寶是風險極高的類期貨產品，看似是金融創新產品，實為遊走在監管灰色地帶的金融產品。期貨由中證監監管，可是類期貨由誰來監管卻是較模糊，建議相關產品應由中證監核准及監管。若金融機構展開此類業務，需具備相應投資者保護意識﹑專業人才及風險控制能力，對存在無限虧損風險的原油寶等產品，應盡快清理整頓﹑將倉位對沖歸屬。