【虛擬保險】眾安人壽獲發虛擬壽險牌

眾安科技（國際）集團與富邦人壽保險（香港）的合資企業「眾安人壽」，今天獲得保險業監管局透過快速通道授予全數碼化保險公司牌照。眾安人壽即日起以ZA Insure為商業名稱，ZA Insure將短期內正式推出服務，用人壽及危疾等產品照顧不同人士的需求，現專注為正式推出服務做好準備。

ZA Insure指，公司將打破時間及財富等因素對保險產品的掣肘，讓保險回歸用戶需求，協助用戶以最相宜的成本獲取最合適保障。公司不設中介人及實體店舖，專注透過涵蓋報價、核保和索償等服務的「24/7網上平台」，冀帶來簡單快捷、清晰易明的服務體驗。

眾安國際總裁兼ZA Insure行政總裁許煒表示，ZA Insure是眾安國際繼香港首間虛擬銀行ZA Bank在本地市場開展的另一業務領域，目前市場上有用戶因財富水平而未能受惠於保險產品，或用戶在尋求保障時，希望獲取更個人化的產品。

ZA Insure首席精算師蔡國榮表示，ZA自主研發的eKYC （電子化認識你的客戶）技術將全面應用到公司的投保過程，大大縮短了用戶獲取保障所需的時間，公司亦將採用多項安全、風險控制及反欺詐技術，以確保用戶資訊安全。

保監局：眾安人壽推壽險以年輕人為對象

保險業監管局表示，眾安人壽是第4間虛擬保險公司，將主力發展醫療、定期人壽及危疾保險產品，以年輕一代及被忽略的消費群為對象，並以集匯模式為基礎，透過戰略夥伴的支援，為客戶度身訂造保險方案以滿足其需要。該公司將全面運用大數據分析和人工智能技術，提供即時報價、進行遙距客戶盡職審查和以最短時間處理索償。據該局網頁，眾安人壽獲發長期業務牌照。