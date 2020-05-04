陳茂波指香港經濟3頭馬車「死咗火」　要齊心谷本地消費

政府今天（4日）公布首季預估的經濟增長（GDP）數據，財政司司長陳茂波表示，今年第一季的本地生產總值較上年同期實質下跌8.9%，按季亦跌5.3%，皆為有紀錄以來單季最大跌幅，造成此情況原因包括中美貿易摩擦影響香港出口、去年社會事件及暴力衝擊，以至新型冠狀病毒疫情的影響。他形容，香港經濟三頭馬車，包括出口、消費，以及投資開支，都可說「死咗火」。

貨物出口按年跌9.7%、服務出口跌37.8%、私人消費開支跌10.2%，陳說，上述數字都是有紀錄以來最大下跌，展望第二季形勢未許樂觀，即使有改善，亦會是緩慢，主因是環球疫情未受控，稍後即使受控，有關國家經濟難以馬上完全恢復，故香港的出口難望大幅改善，國際商務投資貿易亦不易短期內大幅反彈，本地投資需時才可完全恢復，現要齊心合力推動本地消費盡速恢復。

陳續說，政府會續增開支支援企業及打工仔，會盡全力做好一萬元現金發放計劃。他又稱百日抗疫是靠大家，有賴市民及企業配合，認為香港「人和」比「天時」及「地利」更重要，若稍後環球疫情能受控，估計本港經濟可於下半年逐步走出谷底。

動態評估情況 有需要時推更多措施

被問到會否在一萬元發放計劃以外再額外發放現金或派消費券，陳回應稱，政府推出兩輪的抗疫措施等，規模達2900億元， 佔GDP約一成，目前仍有相當多已公布的措施，例如就業支援方面，尚未完全展開，現要全力盡快將這些措施推出來，希望先讓這些措施全面展開，以讓政府更掌握經濟情況，政府會動態評估情況，有需要時會推出更多支援措施。

渣打劉健恆：今季經濟表現或再惡化

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，首季的本地生產總值按年實質跌8.9%，較市場普遍預測的6.5%跌幅更嚴重，反映香港經濟面對的巨大挑戰。他指家庭消費尤其疲弱，按年跌10.2%，按季跌2.9%，顯示即使香港的疫情相對其他一些地區較受控制，市民減少外出和社交仍對經濟造成重創。服務輸出亦由於旅客幾近完全停止訪港而按年大跌37.8%，拖累整體經濟表現。

劉展望今季香港的經濟表現仍有可能進一步惡化，因3月始推行的減少社交措施，大大影響零售業和飲食業的生意、其他國家在4月採取更嚴厲的旅遊限制和封鎖措施，大大打擊環球旅遊業，加上失業率和公司倒閉的滯後反應會在第2、3季更明顯，經濟數據不容樂觀。