珠江船務2.33億購新渡輪60%股權　新創建：合作助提升服務水平

珠江船務（0560）公布，已向新創建（0659）收購新世界第一渡輪約60%股權，作價為2.33億元，交易完成後，新渡輪將成為珠江船務的直接非全資附屬公司。

珠江船務指出，新渡輪在香港經營內港及離島渡輪航線，並擁有完善的操作，其業務可進一步補充集團現有業務並增強在客運業務方面的競爭力，而作價釐訂考慮到新世界第一渡輪的業務發展及前景、歷史財務表現及現有之品牌聲譽，以及獨立專業估值師以採用市場方法釐定目標公司的公允值不超過4.18億元。

截至去年6月30日止，新渡輪稅前淨利潤為3,032.8萬元，2018年同期則為4,152.2萬元，經審核資產淨值為1.015億元。

新渡輪：新股東承諾維持原有人員架構

新渡輪回應指，為確保公司日常運作穩定，雙方股東已承諾，將維持新渡輪原有的管理層和人員架構，不裁員，不減薪，並會增加交通福利；新股東亦計劃投放資源培育人才，以確保公司業務及員工隊伍穩定，未來有更大的發展空間。

公司又指，目前經營5條渡輪航線的牌照將於明年3月底屆滿，於牌照限期前，新渡輪不會加價，會繼續按照政府的牌照條款，為市民提供可靠舒適的渡輪服務，期望新股東能為公司和同事們帶來更多新機遇和更大助力，共同提升渡輪業務的環保、安全及服務水準。

新創建集團則表示，自去年初開始調整發展策略，持續優化業務，相信今次合作有助提升新渡輪的服務水平。