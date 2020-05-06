煤氣推支援飲食業措施　食肆因疫情暫休業　可獲最高5萬元保障金

煤氣（0003）宣布，因政府宣布放寬限聚令，公司推出新一輪跨越困境行動，名為「撐飲食‧振經濟」計劃，包括網上購物積分及提供餐飲券，以鼓勵市民外出用膳，並為合資格的中小型食肆提供廚房設備租購計劃。

煤氣表示，現時疫情稍為緩和，煤氣公司隨即推出第二階段的餐飲業復甦支援計劃，合共三項舉措，包括推出會員積分計劃及網上換購平台「好氣 Fun」，煤氣公司客戶登記，即可獲贈50元餐飲現金券一張，在過千家參與之食肆使用，希望藉此刺激外出用膳消費，帶動經濟復甦。

「撐飲食‧振經濟」計劃獲多家機構和企業支持，包括眾安銀行、鴻福堂、安記海味、聖安娜餅屋、佳宝集團等，各項優惠也將陸續推出，例如會員成為眾安銀行新客戶後，可再獲贈六張餐飲現金券。

食肆暫休業可獲最高5萬元保障

有見近期疫情對業界的影響，煤氣為中小型食肆推出廚房設備租購計劃，以便有意參與餐飲業的人士和團體開業。詳情將於五月中旬公布。第三個舉措是為參與計劃的食肆而設。食肆負責人在眾安銀行開設戶口，即受ZA餐飲業抗疫保障金的保障，倘其食肆不幸因新冠病毒影響而要暫時休業，可獲最高5萬元的疫情保障。

煤氣早在半年前已開始推出不同舉措以支援生意不景之餐飲業，包括去年10月推出的全港飲食業延緩繳交煤氣費計劃，商戶可以順延兩個月繳交煤氣費，為期三個月。以及由3月開始，為全港食肆噴塗和派發納米光觸媒長效消毒劑，幫助巿民和餐飲業面對疫情的挑戰。至今已有超過10,000家食肆受惠。