【自願醫保】保柏推高端計劃吸客　年保額達3000萬　保埋精神健康

自願醫療保險計劃 ﹙VHIS﹚ 落實剛好一年，相關認可產品像雨後春筍般湧現，由計劃落實之初只有38款，增至目前約61款。

市場群雄割據，主打醫療保險的保柏﹙BUPA﹚自然也加入這個藍海。該公司香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）表示，一年過來公司自願醫保業務反應良好，為攻高端客市場，近期推出一款每年保障額高達3,000萬港元，且為全港首個關注及支援情緒健康的自願醫保靈活計劃。

梅康信認為，現時香港有少於5%人購買可扣稅的自願醫保計劃，市場長遠大有可為，但短期銷情，仍取決於疫情及社會運作的發展。

自願醫保計劃推出至今，市場反應理想，大部份人選擇靈活計劃。﹙資料圖片﹚

自願醫保推出已一年，市民反應正面。據官方已公布的統計， 計劃推出首半年，相關認可產品的保單數目已經超越30萬，其中約96%購買保障額較高的靈活計劃，其餘則購買標準計劃。

保柏香港總經理梅康信沒有透露公司VHIS具體銷售數字，但就稱過去一年，公司着力通過大量教育，冀讓社會理解自願醫保的內容，公司的自願醫保計劃銷售反應良好。保柏香港業務及營銷總監孫瑩慧補充，一年以來的自願醫保保單，約七成屬於靈活計劃，30至40多歲人士較傾向買靈活計劃保單，50歲人士傾向買基本計劃保單。

梅康信（左）表示，希望今年第三季能將視像診症服務延伸到所有保柏客人。旁為孫瑩慧。（胡學能攝）

推高端醫療計劃 提供心理學家面談輔導

保柏除提供自願醫保基本、靈活計劃之外，近日推出高端版的自願醫保靈活計劃，名為「保柏非凡自願醫保計劃」（HERO）。計劃特別之處，除了保額高達3,000萬外，也「保埋」精神健康， 除於亞洲、澳洲及新西蘭地區的住院精神科治療可獲全數賠償外，亦設免費24小時情緒解碼熱線，輔導員可為客戶安排接受臨床心理學家的面談輔導服務，每保單年度4次。

為擴大銷售網絡，保柏日前更與中銀人壽達成業務合作關係，委任部分中銀人壽的保險代理團隊作為保柏的一般保險代理人，以銷售HERO計劃。梅康信表示，公司內部一年前已開始探討在香港引入情緒支援保障，當時社會普遍對精神健康有強烈的污名（stigma），人們不願談論自己在精神健康方面正遇到挑戰。但隨着社會去年發生動盪，人們經歷「創傷」，開始談論涉及精神健康的話題，而他認為，香港未來10至30年內，精神健康會是除癌症、糖尿病、心臟病以外的另一大的健康關注。

梅康信認為，自願醫保短期銷情受疫情及社會運動發展左右。﹙資料圖片﹚

VHIS未來銷售 受兩大挑戰左右

目前，不少自願醫保產品都可申請稅務扣除，每名受保人最高扣除額為8,000元，梅康信相信附帶扣稅特色的自願醫保會漸受歡迎。他舉例指澳洲1999年開始在醫療保險產品引入稅務優惠，目前澳洲近乎所有人都有附帶稅務扣減的醫療保險。「現時香港少於5%人有扣稅優惠的醫保，但3至5年後，這類人會逐年繼續增加。」他指香港市場現有超過200種靈活方案，「最終我們會見到愈來愈多人購買自願醫保，因為自願醫保對整體社會有利」。

梅康信認為，今次肺疫後，市民會對自願醫保更有興趣，正如2003年非典型肺炎疫情後，市民熱衷投保醫療保險產品般，「沙士過後，保險行業當中的醫保增長迅速，人們經歷沙士考驗後，就會開始思考他們的健康保障，例如自已本身已有的保障是否足夠。我信市民經歷今次肺疫後，亦會再思考健康保障問題。」

然而，梅康信坦言，未來一年的自願醫保銷售面臨兩大不確定因素，包括新型冠狀病毒疫情會否在今年稍後時間重臨，以至社會否出現更多動盪，「若果這兩個不確定因素都消失，毫無疑問今年自願醫保銷量會更多」。

保柏旗下卓健醫療將推預約視像診症服務。﹙資料圖片﹚

今年第三季或全面推視像診症

梅康信透露，保柏目前在香港試行視像診症服務，員工和部分保險團體客戶共約2萬人參加，他們可致電保柏旗下的醫療服務子公司卓健醫療預約專線，預約視像診症服務，並於隨後收到內附視像診症連結的確認電郵。在視像診症時，醫生會視乎需要處方藥物、病假證明及轉介信等，其後速遞至病人府上。

香港普通科診所林立，市民患病多親臨診所，視像診症在香港行得通？梅康信都知道這些事實，不過他就很有信心，並以精神健康作例：「五、六年前我開始在香港工作，無人理精神健康⋯⋯五年後的現在，就成為人們談論的話題之一，我相信視像診症都會如此，年輕一代都經常對住電話、平板電腦，我認為一兩年後，社會會有一定程度使用視像診症。」他直言，如果本季試行反應理想，他希望今年第三季能將視像診症服務延伸到所有保柏客人。