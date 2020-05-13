金管局跟進海港城派逾億消費券　九置：已清楚解釋並考慮延長活動

九龍倉置業 (1997) 旗下海港城及時代廣場舉辦消費獎賞計劃，派發逾1.12億元的消費券，惟有指活動可能違反金管局的《支付系統及儲值支付工具條例》，該條例指明若任何儲值支付工具，包括八達通及現金券，發行額逾100萬元，需先獲金管局發牌才可使用。

金管局回應查詢時表示，將向九置跟進相關情況有否違反《條例》，包括對儲值支付工具的定義、以及什麼情況下可獲得豁免，一般而言，如計劃涉及消費者消費滿指定金額後，可免費換領一些在指定商店使用的優惠券，多屬《條例》下獲豁免範圍之一。

九置：已清楚解釋並考慮延長活動

海港城和時代廣場回應指，公司已徵詢法律意見，是次推廣計劃並不受金管局規管，亦沒有違反《條例》相關法律規定，亦與香港金融管理局接觸，並清楚解釋，現時正考慮延長活動，令更多市民受惠。

另外，海港城及時代廣場表示這些消費券不是儲值工具，沒有任何儲值功能，不可兌換現金，也不能當貨幣使用，不能單憑消費券換領貨品或服務。顧客必須在海港城或時代廣場消費滿指定金額，才可使用相關折扣，該折扣亦只可在指定商場和商店內使用。

為鼓勵市民消費，海港城及時代廣場於5月11至17日舉辦全港性消費獎賞計劃，凡18歲或以上的市民，以信用卡於全港任何實體零售及餐飲商戶消費滿指定金額，可換領100元消費券，以海港城為例，市民消費每1,000元，便可換領兩張50元的購物及美食消費券，消費每1萬元，可額外獲得兩張300元消費券，最多可換領4,000元消費券。