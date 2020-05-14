人行等4部委發支持粵港澳大灣區建設意見　探索建跨境理財通機制

人民銀行﹑銀保監等四部委發布金融支持粵港澳大灣區建設意見，指出支持粵港澳三地機構合作設立人民幣海外投貸基金，納入人民幣海外基金業務統計，支持發展離岸人民幣業務，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位，支持香港開發更多離岸人民幣﹑大宗商品及其他風險管理工具。

新聞稿指出開展本外幣合一的跨境資金池業務試點，探索擴大跨境轉讓的資產品種，並納入全口徑融資宏觀審慎管理，支持粵港澳大灣區內地銀行在宏觀審慎框架下，向港澳地區的機構或項目發放跨境貸款。

意見指出有序推進粵港澳金融市場及金融基礎設施互聯互通，逐步開放港澳人民幣清算行參與內地銀行間拆借市場。完善「滬港通」﹑「深港通」及「債券通」等金融市場互聯互通安排。

同時探索建立跨境理財通機制，以及建立與粵港澳大灣區發展相適應的賬戶管理體系。

滙豐﹕香港可擔當重要角色

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，滙豐歡迎有關意見，大灣區的總人口達7000萬、合共的本地生產總值超過1.5萬億美元，規模可以媲美紐約、三藩市及東京等著名灣區。作為領先的國際金融中心和全球最大離岸人民幣中心，‪香港在推動大灣區‬發展的過程中可以擔當重要角色。

他指出，香港和珠三角地區是滙豐業務發展的戰略重點，期待參與大灣區的建設，並協助客戶把握各項金融措施帶來的機遇。