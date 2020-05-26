【港版國安法】金管局：不影響貨幣和金融體系　港無明顯資金外流

人大擬訂立「港版國安法」，引起金融市場的憂慮。金管局總裁余偉文發表網誌提到，金融市場人士或擔心國安法會對金融體系帶來影響，不過他重申，該草案不會對本港資金自由流通、聯繫匯率及銀行體系帶來任何改變。

余偉文解釋，資金自由流動和港幣自由兌換將一如既往受到《基本法》第112條的保障；聯繫匯率為本港金融系統的基礎，外匯儲備規模高達4,400多億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍多，是香港貨幣穩定的堅實後盾；銀行資本水平及流動性充足，資產質量良好及本港銀行在營運方面也具備高度的應變能力。

他重提中央政府及港區政府的說法，指「一國兩制」保持不變，香港居民享有的合法權利自由將不受影響，外國投資者的合法利益亦將繼續受法律保護，並稱安全穩定的環境有利於長期樹立投資者的信心。

網誌又提到，近期儘管股市波動，港元匯率仍處於強方水平，利率偏低，金融市場運作平穩有序，港元及銀行系統均無明顯資金外流。目前的謠言影響市場信心及金融穩定，惟金管局將保持高度警覺，消除毫無根據的謠言，並指此時此刻需要一個安全、穩定的環境，讓企業重拾經濟動力，金管局將維護香港的貨幣和金融穩定。

銀行公會冀香港經濟盡快恢復

另外，對於港版國安法表決通過在即，香港銀行公會表示，穩定的營商環境是香港國際金融中心持續發展的重要條件，公會相信待當局公布立法條文及執行細節後，市場及公眾可以更清楚理解有關法案，加強投資者的信心，工商百業重拾增長動力。 面對現時嚴峻的經濟環境，公會期望社會各界同心攜手推動經濟發展，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。