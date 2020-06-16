【會德豐私有化】副主席梁志堅：香港經濟正恢復　料明年樓價回升

會德豐地產（0020）今日﹙16日﹚在股東會進行私有化表決，會後主席吳宗權及副主席吳天海直接離場，未有接受傳媒提問。副主席梁志堅則表示，未能透露私有化詳情，又提到若香港本身未必能處理動亂，便須用國安法處理。

動亂若非香港能處理 便須有國安法

問到國安法對樓市影響，梁志堅表示自己是「layman」（門外漢），不熟悉該方面的事，但每個國家都會有國安法，包括美國、英國等國，但香港因歸屬中國，都是中國的一部分，「中國認為需要做嘅嘢，當然是會影響到香港，香港過往有很多不必要的動亂發生，若這方面不是香港本身能處理到，就一定要有國安法，用國安法處理」。

至於國安法會否衝擊樓價，梁志堅說，由市面開始出現不同意見，或者出現一些較激進、暴亂的行為，經過此年來，現在再加上疫情，香港經濟及民生已受嚴重影響，但此問題不是香港獨有，全世界都正在發生，但香港在有關方面已有很好的跟進。

公司手頭有十多個發展項目

對於公司完成私有化後會否裁員，梁志堅表明不能透露，僅指出公司手頭上有十多個項目發展中。至於正式私有化後，梁志堅坦言未清楚日後投地會以會德豐或是九倉（0004）名義，要視乎公司管理層認為怎樣執行。

對於香港經濟周期，他認為公司會審視清楚環境，但他個人對前景相當有信心，雖然疫情暫未恢復過來，但香港已經正在恢復的過程，又指出這段期間集團旗下項目，只要有預售紙便會推售。

梁志堅表示，加入會德豐已9年。（梁騰威攝）

料樓價平穩增長

被問及今年樓價預測，他認為難以準確預測樓價，但認為近年樓價持續平穩，雖然今年有5%至7%回落，但相信平穩下來，短期會逐步健康增長，加上實際上置業及換樓需求相當多，預計至明年初有數個百分點的增長。

港人移民方面，他說：「佢認為需要移嘅，咪自己移啦。」他指香港過往經歷多次事件發生，而對香港有意見的人士「移咗去亦移返嚟(香港）」，他相信香港有其獨特的地方，在香港長大的，甚至近幾十年都住在香港的人對香港的信心相當大，香港仍比很多地方現代化，「甚至民主方面，香港亦有一般民主權限，總之你不做超愈自己範圍的事，本人認為毋須驚恐」。

感嘆「都應該退休」

會德豐即將私有化，副主席梁志堅感嘆：「（加入公司）差不多九年，都應該係退休，仲不斷同公司成長緊。」他又指，集團今時今日在地產界站站得住腳，有賴一眾同事努力，感到非常安慰。

梁志堅指出，與吳宗權（圖右）合作愉快。（梁騰威攝）

問到現主席吳宗權是否足以「擔大旗」，梁志堅回應指，目前與他合作相當愉快，而公司重大決策並非由一人決定，而是由委員會共同決策。