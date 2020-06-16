【會德豐私有化】今日表決 主席吳宗權感謝股東支持

百年英資洋行會德豐（0020）今日﹙16日﹚ 舉行法務會議及股東周年大會，並進行私有化表決。主席吳宗權在股東會上稱，無論私有化結果如何，亦感謝股東多年來的支持。

吳宗權在會上表示，對不論私有化結果如何，均感謝股東多年來支持。（林樂謙攝）

因應限聚令，每間房間人數不能超過50人，會德豐預留7個房間，讓超出人數限制的股東以視象會議形式參與會議，現場所見，股東僅坐滿兩個房間，無茶點提供，人數不算踴躍。

會上有股東提問有關公司未來會否裁員、主席吳宗權會否加入九倉（0004）及九置（1997）任管理層，副主席吳天海回應指，基於收購守則未能回答有關問題。股東亦問及私有化換股安排的原因，吳天海稱，該方案由要約方Admiral Power Holdings Limited提出，並由股東考慮是否接受，無法代替對方回答。

有份出席表決私有化的會德豐股東指出，作價「唔抵」。（林樂謙攝）

有出席股東會的小股東表示，已是會德豐多年來的股東，表明反對私有化方案，認為「個資產值唔好，（係咪覺得個價唔抵？）係啊。」該名小股東又稱，難評價私有化對或不對。

今年2月27日，持有會德豐近七成股權的大股東吳光正家族，提出將集團私有化，每股作價為1股九倉、1股九倉置業加12元現金。以昨日收市價計，每股價值61.44元，較會德豐同日收市價59.3元，溢價僅3.6%；倘與去年底會德豐每股資產淨值130.81元相比，則存在53%的折讓。