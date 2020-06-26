CHANEL傳要求員工辭職或放4個月無薪假　料涉逾百人

疫情衝擊零售行業，名店銷售受到影響，法國奢侈品品牌CHANEL擬縮減人手。有本地傳媒接獲公司員工投訴，稱CHANEL要求員工自行離職或放4個月無薪假，亦有部分員工須減去一半工時，料影響逾百名員工。

報道引述員工表示，CHANEL人事部日前約見前線銷售人員，稱因社會事件及疫情影響，集團需要縮減人手。人事部提出方案，包括員工可選擇自行離職，可獲得1個月底薪賠償，至於拒絕方案者，須即時放4個月無薪假；部分表現較佳的員工獲更改合約，每周工時減半至20小時，並以六折底薪出糧、五折分佣，惟兩個方案皆不保證之後會繼續獲聘。

CHANEL擬縮減人手，要求員工自行離職或放4個月無薪假，亦有部分員工須減去一半工時，料影響逾百名員工。（資料圖片）

營業額已回升至疫情前水平

該員工指出，近期公司營業額已回升至疫情前水平，早前集團加價時，廣東道分店亦出現人龍，批評新政策不公平，又批集團拒承認解僱員工，以自行離職或放無薪假為名，為逃避僱主責任。

據悉，CHANEL縮減人手計劃將分階段進行，主要針對前線基層員工，負責交名單的經理層級員工則不受影響，若員工不接受方案，公司將會裁員。早前在疫情影響下，部分分店每間已裁員2至6人，包括沙田、朗豪坊及尖沙咀等。

CHANEL售賣時裝、香水、化妝品、腕錶及高級珠寶，在港有逾40間專門店及專櫃。CHANEL發言人回覆查詢時，鑑於外圍經濟與旅遊業復甦前景不明朗，公司須檢視營運模式亦作出適當調配，因而減少部分員工的每周工時，上述僅為短暫安排，並強調所有與員工相關的行動與決定，皆嚴謹遵守《僱傭條例》。

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早前加價時廣東道分店現人龍

CHANEL早於5月中旬加價，在加價前夕，不少市民收到消息後立刻前往CHANEL，高峰期有逾百人在尖沙咀廣東道店排隊，場面墟冚。