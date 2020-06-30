國安法｜零售業界：市民或因擔憂減消費意欲　相關影響仍有待觀察

零售數據連跌16個月，據政府最新統計，5月的零售業總銷貨值的臨時估計為268億元，按年跌32.8%。香港零售協會主席謝邱安儀強調，零售業情況仍然嚴竣，由於去年6月爆發社會事件，導致基數較低，故料今年6月零售跌幅將收窄，惟不代表市況反彈或有所好轉。不過，在政府放寬限聚令及派錢下，商戶反映人流有改善，亦輕微幫助銷售。

近期多個國際品牌撤出香港，包括內衣品牌Victoria's Secret及珠寶品牌Folli Follie等，謝邱安儀引述香港及澳門意大利商會及法會商會於5月下旬進行的調查，涉91間國際品牌公司，有八成受訪公司正處於虧損狀態，僅8%錄收支平衡，當中有六成企業計劃於6月底前、或已經關閉在港約15%店舖，情況令人擔憂。她補充，最近曾與品牌高層會面，他們表示未想放棄香港市場，惟因租金問題而選擇離場。

政府推出保就業計劃等資助業界，謝太稱，近期企業減少裁員，倒閉情況有所減慢，惟最主要的租金問題仍難解決，大部分業主已逐漸減少租金支援，稱若業主堅持貴租，便會造成「惡性循環」，零售商捱不下去，最終只能撒出香港市場。

港區國安法正式通過，謝太認為，條例或導致市民對各方面感到擔憂，從而影響消費意欲，而零售商則期望有穩定環境營商，具體影響仍有待觀察。