銀保監公布38間銀行保險機構重大違法違規股東名單

銀保監首次公布，38間銀行保險機構重大違法違規股東名單，又指出名單內的公司違法違規主要包括違規開展關聯交易，或謀取不當利益﹑編制或者提供虛假材料﹑關聯股東持股超出一定比例未經行政許可﹑入股資金來源不符合監管規定﹑單一股東持股超出監管比例限制，及實際控制人存在涉黑涉惡等違法犯罪行為。

公司名單內包括遠大醫藥（0512）母公司中國遠大集團，另外多間內蒙古企業，料與去年出現嚴重信用風險問題的包商銀行有關，亦包括其他企業，惟並無披露股東牽涉的銀行。

銀保監指出，針對所公布的股東違法違規行為，已採取限制股東權利﹑撤銷投資入股許可﹑清退違規股權等監管措施，有利提高銀行保險機構股東質量﹑推動銀行保險機構高質量發展。

下一步銀保監將建立公開重大違法違規的常態化機制，公布更多違法違規股東，並進一步完善公開方式，加大公開力度。

銀保監將加強機構股東股權管理主體責任，督促銀行保險機構優選投資者，並加強股東教育及行為約束，督促其依法依規行使股東權利﹑擔當股東責任，提高股東股權監管水平，加強對股東及資金來源的穿透監管，確保股東資質及資金來源合法合規。規範股權質押﹑股份轉讓等行為，完善關聯交易監管制度，並督促銀行保險機構彌補公司治理漏洞，防止股東不當干預機構正常經營。