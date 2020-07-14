唐家成及袁國強任國泰觀察員　專家：「大Cast」反映政府十分重視

政府今日宣布，根據政府投資國泰航空（0293）的相關協議，委派前證監會主席唐家成及前律政司司長袁國強，即日起出任國泰董事局觀察員。

信誠證券聯席董事張智威認為，唐家成曾任香港機場管理局的董事會成員，熟悉香港航空業發展；至於袁國強則是前政府高官，熟悉政府的行政理念，能夠在國泰日後行政上提供意見。

張智威稱，今次政府委任兩名觀察員都算「大Cast」，「起碼有名有姓知邊個」，並非一般委任AO級人馬進入國泰，反映政府十分重視這事件。他又指，香港開埠以來政府一直強調自由市場，從來未試過直接注資一家民企，故此今次絕對有需要委任有份量的人物成為觀察員，「確保無差池，假如收唔返筆錢對納稅人好難交代，如果唔係實畀人批評。」

前證監會主席唐家成曾任香港機場管理局的董事會成員，政府認為他對香港航空業的運作有一定認識。（資料圖片）

陳茂波：兩人是理想人選

財政司司長陳茂波於政府公告稱，唐家成一直活躍於公共和社會服務，在金融服務領域擁有廣泛的知識和豐富的經驗，並曾任香港機場管理局的董事會成員，對香港航空業的運作有一定認識。袁國強則是商業和民事方面的資深法律專才，同時擁有豐富的公共服務和行政經驗。

陳茂波認為，兩人是出任國泰航空集團董事局觀察員的理想人選，有信心他們有助維護政府於國泰航空集團投資的利益。

獲政府委派的觀察員在董事局會議上沒有投票權，而他們會得到出席董事局會議的通知、出席董事局的會議並在席上發言、獲得所有發給董事局的資料和文件，以及有權接觸管理層和取得公司的任何資料。

國泰航空稱，今日董事局收到政府通知，並歡迎唐先生及袁先生的任命，期望與他們緊密合作。