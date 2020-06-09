【國泰停牌】港府泵水近300億拯救國泰　一文看懂五大關鍵

陷入財困的國泰﹙0293﹚宣布約390億元的資本重組方案，包括由特區政府破天荒注資國泰，兼且向現有股東伸手要錢。拆解通告，是次救亡方案有以下關鍵︰

關鍵一、390億元資金如何組成？

390億元資金主要有兩大來源。一邊廂，政府向國泰注資273億元﹙未計可認購股份的認股權證﹚，包括Aviation 2020 Limited﹙由財政司司長法團全資擁有的公司﹚認購國泰發行的優先股，涉資195億元；Aviation 2020 Limited向國泰提供過渡貸款融資，涉資78億港元。

另一邊廂，國泰向現有股東伸手要錢，以每11股供7股形式，集資額約117億元。供股價4.68元，較國泰停牌前收報折讓46.8%。

關鍵二、政府持股多少？

據通告，政府將斥195億港元，認購國泰1.95億股優先股，每優先股發行價格100元。

另一邊廂，政府有權以認股權證行使價 4.68 港元（可予以調整）認購不超過 4.17億股股份，總行使價為約 19.5 億港元（可予調整）。假如國泰完成供股，而有關認股權證全部轉股的話，政府將持有國泰約6.08%股權。

關鍵三、政府有何「著數」？

政府今次向國泰揼水，最大的財政利益自然是利息收入。據通告，自優先股及認股權證發行日起計滿三年之日的年利率為3厘，第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘，每半年派息一次。

另外，過渡貸款融資的年利率則為高於香港銀行同業拆息利率1.5%，外加須於每次提款時支付的預付費用。

值得一提，通告也指出，除非國泰有足夠的可派發項來支付股息且董事局決定分配此類利潤，否則無法支付優先股股息。而任何未支付的優先股股息將累計並構成「股息欠款」。

政府今次購入國泰優先股，在公司分派股息時，可優先「落袋」。﹙資料圖片﹚

關鍵四、政府有何保障？

政府今次購入國泰優先股，其與普通股不同，前者在公司分派股息時，獲派的優先次序會較普通股股東為前，而且一般可享有更佳的股息率。除此以外，假如國泰不幸清盤，優先股股東也較普通股股東在索償順序上更前。

至於過渡貸款，將以國泰集團的某些飛機及相關保險將以 Aviation 2020 Limited 為受益人用來提供抵押。

關鍵五、優先股股東有何權力？

優先股股東有權出席優先股股東類別股東會議，但優先股股東無權召集、出席或在任何股東大會上投票，除非股東大會審議涉及清盤等重要決議案。

同時，只要Aviation 2020 Limited繼續為任何優先股的持有人或過渡貸款項下的任何金額 尚未償還前，Aviation 2020 Limited有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息。