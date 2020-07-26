大盤漫談．伽羅華｜輝瑞加入疫苗戰　藥股老兵博重振雄風

面對疫情大流行，全球大藥廠進行前所未有的疫苗攻堅戰。全美最大藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech合作開發的新冠疫苗，未跑出已獲美國政府有條件斥資19.5億元（美元‧下同）購入1億支疫苗試劑。若研發成功，對輝瑞未來營收將產生巨大增長，那麼現在買入是否合適時機？

美國總統特朗普處理疫情失當，民望大幅落後拜登。為控制疫情以恢復經濟活動，並且挽回選情的頹勢，特朗普政府積極以銀彈政策推動疫苗的研發，特設「曲率極速行動」（Operation Warp Speed），資助有望短期跑出的疫苗開發，之前華府已分別資助Johnson & Johnson、Moderna、AstraZeneca及Novavax研究及生產疫苗，與輝瑞的疫苗交易更是同類最大宗。

輝瑞成立於1849年，早於南北戰爭期間，公司已向北軍提供藥物，二次大戰公司掌握生產盤尼西林的發酵技術，進一步生產其他抗生素，包括能有效對抗多種致命細菌的土黴素，其後輝瑞作出一項行內少見的商業決定，建立本身的銷售網絡，為業務快速增長奠下堅實基礎。

輝瑞擁有強大的研發、生產及銷售能力，而BioNTech則專長於mRNA技術，兩者在開發疫苗屬強強合作。現時它們有兩項候選疫苗BNT162b1及mRNA疫苗BNT162b2進入FDA的「快速通道」認定，擁有被優先審批權及加速批准權，預計最快於7月底前進行第三期臨床測試，涉及參與測試的人數多達30萬。發達國瘋搶疫苗供不應求。

威而鋼曾為輝瑞的明星藥物，帶來強勁收入。（Getty Images）

填補「偉哥」專利到期利潤缺口

不過，面對業內仿製藥的激烈競爭，非專利及仿製藥分部Upjohn的業務始終對公司業績構成壓力。今年首季Upjohn營收便按年大跌37％，主要是治療癲癇、神經性疼痛等病症的Lyrica，治療陽萎的Viagra（威而鋼）及抑制膽固醇合成Lipitor（立普妥）的營收持續下跌所影響，拖累公司首季總收入跌8％至120.28億元，純利更跌12％至34億元。

上述三隻明星藥曾經為輝瑞帶來強大的現金流，當中以98年橫空出世的Viagra最為人熟悉，這款有「偉哥」之稱的藥品，原本是研發用於治療心血管疾病時，卻意外發現它有治療陽萎的奇效，成為全球男士的床上救星。由於市場需求龐大，以致零售價由最初10元急升至60元以上，2008年全球年銷售額高達20億元，至2016年銷售才緩緩降至16億元。不過，基於Viagra需求過於殷切，美國監管機構早在其今年專利到期前已允許其他仿製藥加入競爭，導致其營收急跌至2018年的6.36億元，以及2019年的4.97億元。

同樣，公司另一重磅藥Lyrica亦於2019年到期，單單是去年第四季Lyrica的營收大跌68％至4.33億元。

正因為非專利及仿制藥競爭激烈，且利潤微薄，是藥品銷售市場名副其實的「雞肋」，亦為輝瑞營收帶來不確定性。輝瑞計畫今年稍後將Upjoin與Mylan的仿製藥和非專利藥品部門合併，以降低營運成本，重組業務對公司是利好舉措。

美國政府已向輝瑞預訂1億板新冠肺炎疫苗，涉及19.5億美元。（資料圖片）

夥生物科技新星拓新增長點

輝瑞能在行內執牛耳，主要依靠做大做強的優勢壓倒同業，透過開發類似Viagra的明星藥，便能坐享十多年的現金紅利；但隨著現代生科技術更趨專業和細分化，做大規模的優勢已經不那麽明顯，不少規模小的生科企業在研發方面有好表現，反而規模大的企業更容易抑制創新。

為推動股價向上，輝瑞於今年6月2日宣布突破性增長計劃，斥資最多5億美元投資生物技術公司，收購或與有潛質的生物科技公司合作，例如與BioNTech進行疫苗開發便屬於此類，一來分散投資風險，二來研發項目若能成功商業化，不但可以改善盈利增長，並提高公司估值，雖然成效有待觀察，但不失為管理層重訂策略的新嘗試。

另外，輝瑞與Sangamo Therapeutics合作以基因療法治療嚴重A型血友病，上月兩家公司公布有關的臨床測試結果，顯示患者血液中凝血因子VIII濃度長達一年以上，且沒有出血事件，若療法最終獲批推出市場，將利好輝瑞的股價表現。

輝瑞面對仿製藥的競爭，利潤率難免受壓，但美國政府預購疫苗當天，股價曾升逾5%，分析員予其目標價中位數40元，與現價37元水平相若，公司最新動態正好反映其力圖變革，而且疫苗一旦成功研發，將為其帶來巨大增長動力，加上良好派息，投資者不妨考慮入市短線值博。