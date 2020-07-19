大盤漫談．伽羅華｜季績震散Netflix 低吸機會來了

Netflix第二季業績不濟，盈利未達標，以及保守的第三季新訂戶數目預測指引，向投資者淋上一盆冷水，股價於績後最多跌12%。Netflix是首間披露季績的美國科網巨頭，市場原希望藉好業績的頭綵，扭轉近日科技股的頹勢，惜事與願違。不過，Netflix的基本因素依然強勁，長線投資者可以趁機低撈。

今年Netflix股價曾高見548.73美元，上半年勁升七成，是新冠疫情及在家工作概念的超級受惠股。在科網五巨頭FAANG中，只有電商之王Amazon的非理性升幅與之堪比。經過大手拋售後，Netflix最新股價已降至貼近華爾街予其平均目標價477美元的水平，反而可視為市場對公司估值的理性回歸，畢竟上述科技五巨頭近期升勢過急，令資金換馬至其他板塊，回調原因並非五巨頭業務本身出現問題。

過去六年，Netflix將月費率提高四倍，並保持業務高速增長，迄今付費訂戶數目達1.93億，成為全球最大的串流媒體平台。按最新收市價492.99美元計，市值2,168億美元，十年間大升30倍。所以，與其說Netflix今次季績令市場失望，倒不如說市場對公司高速增長有太多不合理的期望。

Netflix股價近日回落，可視為市場對公司估值的理性回歸。﹙資料圖片﹚

訂戶暴增後放緩合理

事實上，Netflix今年首季新訂戶達1,580萬，已經創下該公司有史以來新上客數的紀錄，遠遠優於預期的700萬戶；第二季新訂戶1,008萬，再超標近兩百萬戶，表現超乎想像。這令管理層更加審慎評估其業務前景，將第三季新訂戶數目降至250萬戶的偏向保守的水平，以反映下半年新上客數目升幅放緩的趨勢。

隨著美國本土市場漸趨飽和，估計未來再新增的訂戶中有兩億要在美國以外市場吸納，這促使公司更重視每個國家文化的多元化，更需要保留既有的「原創」娛樂內容的優勢，以迎合不同的市場口味，甚至製作非英語劇集，例如西班牙語，直接攫取當地市場份額。

Netflix在引領全球電視熱潮上，開打的戰線幾乎是全方位進行，當中真人秀是非常重要一環，《Love Is Blind》、《Floor is Lava》及《Too hot to handle》是今年首兩季大受歡迎的真人秀，後者更在美國、日本及香港三地市場取得超強收視；另一部重磅實況劇集《Tiger King》亦反應熱烈，以致連傳統電視劇也爭播這套具爭議性的劇集。此外，本月10日播映的超級英雄片《The Old Guard》揭開第三季重磅大片的序幕，緊隨其後的是《Umbrella Academy》第二季、《The kissing Booth 2》、《Project Power》及《Enola Holmes》（福爾摩斯姊妹片）等將陸續登場，公司強調下半年推出的人氣劇數目會高於上半年，明年的則高於今年。

Netflix在引領全球電視熱潮上，開打戰線包括真人秀。﹙Netflix 網頁截圖﹚

為推動更多原創劇集的製作，Netflix委任該公司任職20年的首席內容官薩蘭多斯（Ted Sarandos）為新聯席CEO，以分擔原來公司創辦人、主席及現任CEO哈斯廷（Reed Hastings）的職責。薩蘭多斯並加入董事會，這項人事變動惹來哈斯廷將要淡出管理層的傳聞，但後者則半認真說要在公司再幹十年。

創辦人哈斯廷戲稱要再幹十年

至於Netflix的季度財報表現，受惠新上客數大增，第二季度營收61.5億美元，按年升25%，高於市場預期的60.83億美元。惟凈利潤7.2億美元，低於預期8.19億美元，加上管理層提供的第三季兩項業務指引均與市場期望有頗大落差，包括預估今季新上客250萬戶及營收達63.3億美元，都低於分析師預期的527萬戶及64億美元，令Netflix股價短線受壓。

要知道Netflix屬增長型股份，過去十多年預期市盈率接近100倍，公司一有閒錢，便會不斷投資，故此自由現金流長期處於負數，需要不斷發債來達到收支平衡。

不過，今年因為疫情關係，Netflix部分製作節目的支出要推遲至今年下半年及明年入帳，致使第二季自由現金流出現8.99億美元的正數，罕有地自由現金流連續兩季錄得正數，意味今年自由現金流有機會由負變正。

隨著全球多地重啟節目拍攝的工作，Netflix今年下半年以至明年將推出更多的人氣劇集，預計節目製作支出大增，相信明年自由現金流將回復負值。

TikTok冒起，已成為威脅Netflix的新對手。﹙資料圖片﹚

TikTok冒起成新勁敵

此外，Netflix預計今年的營業利潤率將達到16％，到2021年將增長至19％，這兩項預估都建基於保守的業務增長假設，公司又預計市務推廣支出僅20億美元，佔今年營收的7%，除了疫情影響，令公司暫停不少宣傳工作，而且Netflix本身已是一個非常高效的宣傳平台，令公司無需投放額外資源宣傳劇集的演員及製作過程。

在串流媒體的競爭上，Netflix不乏超強的挑戰者，但從美國電視觀看數據分析，Netflix的表現仍然優於其主要對手，例如迪士尼、AT&T及Amazon Prime等，而調查顯示，Netflix更受訂戶青睞，許多人稱他們更喜歡其原創劇內容，這有助減低訂戶的流失。值得關注的是，除了上述傳統老對手外，TikTok已經成為威脅Netflix的新對手，管理層更將第二季盈利遜預期的部分原因歸咎TikTok的興起。

隨著疫情繼續在美國、拉美及南亞等地區肆虐，消費者極可能花更多時間在家看電視。統計數據亦顯示，每周觀看Netflix超過10小時的美國訂戶比例，從疫情之前的16％增至近期的38％，相信Netflix未來仍然是疫情下少數能受惠的股份。

坊間有估算，Netflix在10年內訂戶數目將增至5億，假設屆時平均月費14美元計，公司每年收入將達840億美元，考慮到成本增長不會像收入般快，公司的營業利潤率有望由現時的16％增加至約30％，即是經營利潤可達250億美元，若然能達到這一美好願景，Netflix市值上萬億美元便非難事。