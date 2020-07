大盤漫談．伽羅華｜季績震散Netflix 低吸機會來了

Netflix第二季業績不濟,盈利未達標,以及保守的第三季新訂戶數目預測指引,向投資者淋上一盆冷水,股價於績後最多跌12%。Netflix是首間披露季績的美國科網巨頭,市場原希望藉好業績的頭綵,扭轉近日科技股的頹勢,惜事與願違。不過,Netflix的基本因素依然強勁,長線投資者可以趁機低撈。

今年Netflix股價曾高見548.73美元,上半年勁升七成,是新冠疫情及在家工作概念的超級受惠股。在科網五巨頭FAANG中,只有電商之王Amazon的非理性升幅與之堪比。經過大手拋售後,Netflix最新股價已降至貼近華爾街予其平均目標價477美元的水平,反而可視為市場對公司估值的理性回歸,畢竟上述科技五巨頭近期升勢過急,令資金換馬至其他板塊,回調原因並非五巨頭業務本身出現問題。

過去六年,Netflix將月費率提高四倍,並保持業務高速增長,迄今付費訂戶數目達1.93億,成為全球最大的串流媒體平台。按最新收市價492.99美元計,市值2,168億美元,十年間大升30倍。所以,與其說Netflix今次季績令市場失望,倒不如說市場對公司高速增長有太多不合理的期望。

Netflix股價近日回落,可視為市場對公司估值的理性回歸。﹙資料圖片﹚

訂戶暴增後放緩合理

事實上,Netflix今年首季新訂戶達1,580萬,已經創下該公司有史以來新上客數的紀錄,遠遠優於預期的700萬戶;第二季新訂戶1,008萬,再超標近兩百萬戶,表現超乎想像。這令管理層更加審慎評估其業務前景,將第三季新訂戶數目降至250萬戶的偏向保守的水平,以反映下半年新上客數目升幅放緩的趨勢。

隨著美國本土市場漸趨飽和,估計未來再新增的訂戶中有兩億要在美國以外市場吸納,這促使公司更重視每個國家文化的多元化,更需要保留既有的「原創」娛樂內容的優勢,以迎合不同的市場口味,甚至製作非英語劇集,例如西班牙語,直接攫取當地市場份額。

Netflix在引領全球電視熱潮上,開打的戰線幾乎是全方位進行,當中真人秀是非常重要一環,《Love Is Blind》、《Floor is Lava》及《Too hot to handle》是今年首兩季大受歡迎的真人秀,後者更在美國、日本及香港三地市場取得超強收視;另一部重磅實況劇集《Tiger King》亦反應熱烈,以致連傳統電視劇也爭播這套具爭議性的劇集。此外,本月10日播映的超級英雄片《The Old Guard》揭開第三季重磅大片的序幕,緊隨其後的是《Umbrella Academy》第二季、《The kissing Booth 2》、《Project Power》及《Enola Holmes》(福爾摩斯姊妹片)等將陸續登場,公司強調下半年推出的人氣劇數目會高於上半年,明年的則高於今年。

Netflix在引領全球電視熱潮上,開打戰線包括真人秀。﹙Netflix 網頁截圖﹚

為推動更多原創劇集的製作,Netflix委任該公司任職20年的首席內容官薩蘭多斯(Ted Sarandos)為新聯席CEO,以分擔原來公司創辦人、主席及現任CEO哈斯廷(Reed Hastings)的職責。薩蘭多斯並加入董事會,這項人事變動惹來哈斯廷將要淡出管理層的傳聞,但後者則半認真說要在公司再幹十年。

創辦人哈斯廷戲稱要再幹十年

至於Netflix的季度財報表現,受惠新上客數大增,第二季度營收61.5億美元,按年升25%,高於市場預期的60.83億美元。惟凈利潤7.2億美元,低於預期8.19億美元,加上管理層提供的第三季兩項業務指引均與市場期望有頗大落差,包括預估今季新上客250萬戶及營收達63.3億美元,都低於分析師預期的527萬戶及64億美元,令Netflix股價短線受壓。

要知道Netflix屬增長型股份,過去十多年預期市盈率接近100倍,公司一有閒錢,便會不斷投資,故此自由現金流長期處於負數,需要不斷發債來達到收支平衡。

不過,今年因為疫情關係,Netflix部分製作節目的支出要推遲至今年下半年及明年入帳,致使第二季自由現金流出現8.99億美元的正數,罕有地自由現金流連續兩季錄得正數,意味今年自由現金流有機會由負變正。

隨著全球多地重啟節目拍攝的工作,Netflix今年下半年以至明年將推出更多的人氣劇集,預計節目製作支出大增,相信明年自由現金流將回復負值。

TikTok冒起,已成為威脅Netflix的新對手。﹙資料圖片﹚

TikTok冒起成新勁敵

此外,Netflix預計今年的營業利潤率將達到16%,到2021年將增長至19%,這兩項預估都建基於保守的業務增長假設,公司又預計市務推廣支出僅20億美元,佔今年營收的7%,除了疫情影響,令公司暫停不少宣傳工作,而且Netflix本身已是一個非常高效的宣傳平台,令公司無需投放額外資源宣傳劇集的演員及製作過程。

在串流媒體的競爭上,Netflix不乏超強的挑戰者,但從美國電視觀看數據分析,Netflix的表現仍然優於其主要對手,例如迪士尼、AT&T及Amazon Prime等,而調查顯示,Netflix更受訂戶青睞,許多人稱他們更喜歡其原創劇內容,這有助減低訂戶的流失。值得關注的是,除了上述傳統老對手外,TikTok已經成為威脅Netflix的新對手,管理層更將第二季盈利遜預期的部分原因歸咎TikTok的興起。

隨著疫情繼續在美國、拉美及南亞等地區肆虐,消費者極可能花更多時間在家看電視。統計數據亦顯示,每周觀看Netflix超過10小時的美國訂戶比例,從疫情之前的16%增至近期的38%,相信Netflix未來仍然是疫情下少數能受惠的股份。

坊間有估算,Netflix在10年內訂戶數目將增至5億,假設屆時平均月費14美元計,公司每年收入將達840億美元,考慮到成本增長不會像收入般快,公司的營業利潤率有望由現時的16%增加至約30%,即是經營利潤可達250億美元,若然能達到這一美好願景,Netflix市值上萬億美元便非難事。