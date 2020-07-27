傳華為將印度營收目標減半　擬裁員70%

有消息稱，中國電信設備製造商華為將在印度裁員70%，並下調印度營收目標。

綜合媒體7月27日報道，中國企業在印度市場的發展不斷碰壁，對此中國部分企業也開始收縮在印度市場的投資。

據《新浪科技》引述數名知情人士表示，華為已將其2020年度在印度的收入目標下調50%之多，並計劃裁員60%至70%，其中不包括研發和全球服務中心的工作人員。

華為手機在印度市場也較受歡迎。（新華社）

此前，新德里已經禁止印度國有運營商從華為、中興通訊等中國公司採購設備。此外，印度還以非正式的方式推動私營電信公司隨著時間推移替換中國設備，但不希望擾亂消費者服務。

華為印度2017財年營收為12億美元，但自那以來始終在下降，最初是受到電信公司財務壓力的影響，最近又受到政治影響。

值得一提的是，除華為外，在印度市場受阻的中國企業還有很多，包括微信、TikTok（海外版抖音）、UC瀏覽器、快手、美圖等59款中國手機App。

此外，據路透社報道，中國電商阿裡巴巴創始人馬雲，因涉及一宗訴訟案而被印度法院傳召。報道同時引述法庭文件指，訴訟案起因是由於一名阿裡巴巴旗下UC 瀏覽器的印度僱員稱，因其對公司應用程式上的審查制度和虛假消息內容提出反對，結果遭到解僱，並要求公司賠償26.8萬美元。