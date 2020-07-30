【海港城母企】九倉置業半年轉蝕44億元　削中期息近三成

財經快訊
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九倉置業（1997）公布截至今年6月底半年業績，受投資物業重估虧損，及收入減少影響，股東應佔虧損達44.54億元，去年同期錄得溢利69.89億元，每股基本虧損1.47元，派中期息0.78元，按年減少近三成。

由於疫情嚴重打擊集團各業務層面，期內收入減少20%至67.75億元；若撇除投資物業重估虧損的73.5億元，基礎溢利按年減少26%至38.44億元。

公司主要收入來自海港城，其收入（包括酒店）跌28%至45億元，及營業盈利跌30%，至於商場部分收入及營業盈利分別下跌30%及33%，主要因為在目前不利的情況下，營業額成分租金暴跌，以及向零售租戶提供顯著的基本租金優惠。由於疫情拖慢商戶的新投資，截至今年6月底錄得的出租率為90%。

時代廣場整體收入跌19%

時代廣場方面，整體收入下降19%及營業盈利減少21%，商場部分收入及營業盈利分別下跌23%及25%，反映租戶在前景不明下對承租顯得猶豫，而其業務因疫情和社交距離措施而大受影響，國際品牌普遍暫停或押後拓展計劃，截至今年6月底錄得的出租率為92%。

集團表示，面對前所未見的疫情爆發，集團亦不能倖免於難，上半年為租戶提供超過10億元現金紓緩。在嚴峻的市場實況下，租賃續約面對沉重壓力，內地情況較世界其他地區為佳，經濟活動明顯重啟，然而疫情何時完結無法可靠預測，只能先待疫苗早日面世。

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