新冠肺炎疫情依然在全球肆虐，各個行業在今個季度都難以保持正數增長，然而在手機市場卻出現令人意外的排名變化 ── 華為超越了 Samsung 三星成為了出貨量世界第一的手機製造商。

市場調查機構 Canalys 在不久前發表 2020 年第二季度的市場調查報告，指出華為在此季共出貨了 5580 萬部手機，雖然比起去年同期下跌了 5%，但那邊廂的 Samsung 出貨量則大跌 30％，只有 5370 萬部的手機出貨量。

過去 10 年間，華為與 Samsung 的差距逐漸收窄，最終華為在 2020 年的第二季超越 Samsung （圖 Canalys）

此消彼長之下，華為得以超越 Samsung、歷史性一嘗成為世界第一手機製造商的滋味；根據 Canalys 紀錄，華為是繼 Apple、Samsung 之後於這 9 年登頂的第三間手機製造商，對於這間現在四面受敵的科技廠而言別具意義。

在美國連番封殺之下，華為手機因為欠缺 Google Mobile Service 的關係而令實用性大跌，在國外的銷售成績大不如前，與去年同期比較下跌 27％。之所以仍然可以讓出貨量堅持、以致贏過 Samsung，主要原因是其於中國市場的內需強勁，2020 年第二季足足有 72% 的手機銷售量是出自中國市場。

年頭登場的 P40 系列因為華為被封殺而大為影響銷量（蔡浩騰 攝）

今次華為「險勝」 Samsung 成為手機市場的 No.1，然而美國對其的封殺令依然持續，中國內需也不可能持續走強，故外界普遍認為華為未必夠時間坐暖這個皇座，可能下季就又打回原型。但成為「世界第一」可謂華為過去幾年的重要目標，在此時間不如看看華為在過去 10 年間是如何一步一步在世界舞台站穩陣腳？

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華為在過去幾年的策略相當明顯，就是在推出性能與設計皆不俗的產品同時將定價壓低一點，吸引大眾選擇，而在新推出的 5G 手機群中，一樣可以找到華為的影子，於＄3000 以下價位的 5G 手機中就有一部 nova 7 SE 值得留意：

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