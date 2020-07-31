iPhone 12 Pro 系列 9 月唔會有？Apple 剛公布 2020 年第三季度財務報告，席間透過了本年度 iPhone 將不可能如期推出。市場同時有消息，iPhone 12 系列將可能與新 iPad 一同發布，到底今年 iPhone 有幾遲？

Apple 在剛發表的 2020 年第三財務季度報告中，財務總監 Luca Maestri 正式確認 2020 年 iPhone 系列（很大機會以 iPhone 12 系列命名）將會比起慣常時間延遲推出，意味著等待換機的朋友，今年 9 月可以入手新一代 iPhone 機會渺茫。到底今次延期，iPhone 12 系列的推出要推遲到什麼時候？

iPhone 12 Pro 及 Pro Max 傳聞將會使用 3 鏡頭加 LIDAR 光學雷達設計。（EverythingApplePro）

根據MacRumors的報道，Luca Maestri 表示今年度 iPhone，將會比上年度在 9 月底開賣「稍微延後數星期」，意味著 iPhone 12 系列很大機會在 10 月中旬到下旬才會正式推出。另外，Qualcomm在日前舉行的季度財務發布，同樣暗示來季的財務表現，可能因為「一部年度 5G 手機推出延遲」而影響。由於第四個財務季度包括 7 月、8 月及 9 月，換言之 Qualcomm 亦同樣暗示，iPhone 12 系列將會推出到 10 月才正式推出。

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另外，日本版Gizmodo引述一向「準一半」消息人士 Jon Prosser 的 Twitter，指出 iPhone 12 將會連同新 iPad 在 10 月一起發布，由於 iPad Pro 已經在今年推出新型號的關係，Jon Prosser 暗示的可能是 iPad、iPad Air 或 iPad mini 等的更新型號；不過記者一向對 Jon Prosser 的爆料有所保留，大家還是審慎樂觀吧。

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不過大家需要留意，雖然 Apple 官方已經確認 iPhone 將延期上市，但不代表 iPhone 的發布會亦會同樣延期，到底官方何時發布新一代 iPhone，大家記得繼續留意《香港01》的跟進報道。

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