快速充電0至50%只需五分鐘！高通發布Quick Charge 5閃充技術

高通晶片組在手機界佔有主流市場地位，不過其採用的 Quick Charge 4 充電技術，效率表現就稍為跑輸大市。直至較早前廠方宣佈推出新代 Quick Charge 5 技術，可對應 100W 或最高輸出火牛，由零充至 50% 電量僅需 5 分鐘。

根據高通提供資訊，這次 Quick Charge 5 在充電效率部份，輸入電量相當於初代 Quick Charge 的 10 倍以上，比起 2017 年發表 Quick Charge 4 的 2.5 倍增長達四倍以上；按廠方使用電池容量為 4,500mAh 的智能裝置作測試，結果顯示由零電量充至 50% 僅需 5 分鐘、整個充電過程亦只需 15 分鐘左右，效率相當高。

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Quick Charge 5 為建基於 USB Power Delivery PPS 的充電技術，高通在發佈會列出的 QC5 充電器規格，將擁有 45W 或以上輸出功率，擁有至少 3.3 至 20V、3A／5A 或大於 5A 規格，對應 USB PD 標準，同時能向下兼容至 Quick Charge 2 裝置，並能配備 iPhone 7 或更新蘋果裝置作快速充電。至於用家關心的安全技術部份，標準 QC5 充電器將擁 25V 過壓保護、8 級電壓保護，跟各自具備 3 級的電流、過熱及過長充時保護，內置晶片組具備測量充電裝置可承受最大電流功能，廠方聲稱比原版 Power Delivery 裝置更為安全。

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值得一提的是，現時驍龍 865 及 865+ 均對應 QC5 技術，但因對應的 SMB1396 控制晶片尚未推出，故真正對應 QC5 閃充的智能裝置，最快要在本年第三季度方在市面出現。

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