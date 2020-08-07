【新冠肺炎】八達通推藍牙收款機適用的士中小型商戶　減接觸風險

新冠肺炎疫情嚴峻，部分市民擔心「中招」而減少接觸現金，亦有商戶存有憂慮。八達通卡公司今推出藍牙收款機，配對商戶已安裝商用版八達通App的手機後，就可以該收款機收取客人的八達通卡、O! ePay的QR Code（二維碼）款項，適合各類型中小型零售商戶及的士司機進行免現金交易，在疫情下可減少接觸病毒的機會。

公司指，使用八達通流動收款機的支付過程均毋須現金及進行找續，亦毋須網絡支援，商戶需下載商用版八達通App及經手機提交簡單文件，成功開戶後會收到商戶套裝包括八達通流動收款機。商戶須開啟手機藍牙功能，與收款機配對，然後開啟App內的「店員模式」，並輸入交易金額，收款機就會顯示相關金額。客戶可選擇將八達通拍向流動收款機顯示屏以付款。

藍牙收款機適合各類型中小型零售商戶。（八達通卡公司提供）

收款機配合商用版八達通App使用，商戶可隨時隨地查閱交易紀錄和賬戶結餘，及透過轉數快將賬戶結餘轉帳到已登記的銀行戶口。

該公司推出推廣優惠，由即日起至今年12月31日，零售商戶及的士司機成功開戶可獲贈八達通流動收款機一部、豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用。優惠期後，公司會收取銀行戶口轉賬費用，零售商戶支付轉賬金額的1.5%、的士則支付轉賬金額的1%。

收款機設計小巧，方便擺放於的士內。（八達通卡公司提供）

八達通營業及市務總監李玉兒表示，公司兩年多前推出商用版八達通App，用戶目前約有1萬人，有見及商戶用手機收款時，因手機型號不一，接收能力參差，故今次推出藍牙收款機，兩周前已開始免費向商用版八達通App用戶，每戶送出一部流動收款機，現已派出數百部，今年底前希望完成向他們派送流動收款機。

公共交通工具八達通交易量錄三成跌幅

被問到疫情下八達通整體交易量的變幅，八達通行政總裁張耀堂透露，今年上半年，零售方面有單位數的增長，但公共交通工具方面則有30%至40%跌幅，故相信今年而言，整體會錄得跌幅。