八達通轉入 Apple Pay 無法領交通補貼？官方交代原因及補領安排

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【Apple Pay八達逍交逍津貼問題】iPhone 用家苦等多時，終於可以把八達通轉入 Apple Pay 內，帶來不少使用上的便利。但近日有用家發現，Apple Pay 的八達通，不能領取 5 月份的公共交通費用補貼，而官方也作出回應，那 Apple Pay 八達通怎樣才能領取交通補貼呢？

Apple Pay 八達通

6 月推出的 Apple Pay 八達通，終於迎來第一次可以領取交通補貼的日子（每月16 日可領取）。用戶把八達通加入到 Apple Pay 時，可以選擇把現有的實體八達通轉移入 Apple Pay，或從新加入一張。當轉移舊的八達通，以往的交易記錄應該會同時轉入 Apple Pay 內，用戶同樣可以透過手機拍卡領取交通補貼，可是很多用戶到八達通公司的官方 Facebook 表示，6 月 16 日當天未能成功領取交通補貼。

官方回應

八達通公司在 Facebook 回應市民指：「實體八達通內的公共交通開支記錄及未領取之補貼金額將會轉移至iPhone 或Apple Watch內的八達通」，換言之，要在下一個月 16 日才能成功補領 5 月份的交通補貼。

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資料來源：八達通 Facebook

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