【酒店寒冬】朗廷中期轉蝕1320萬元　可分派收入僅3.6萬元不派息

朗廷酒店（1270）公布，上半年股份合訂單位持有人應佔虧損1,320萬元，去年同期為1.37億元，可分派收入僅3.6萬元，遠遜去年同期的1.85億元，故不會派任何分派，去年同期每股則分派8.7 港仙。

期內酒店收入急挫68％至2.6億元，當中包括1,430萬元的政府補貼，在疫情打擊下，留宿旅客人數按年跌91.2%，加上入住率減少69.8 百分點，以及平均房價下跌38.1%，導致旗下酒店組合的可出租客房平均收入下降 85.7%。

另外，由於酒店均錄得經營虧損，故並無收取浮動租金收入，信託集團總租金收入跌64.5%至1.05億元。

疫情對酒店業產生長遠影響

集團表示，本港第三輪疫情爆發，對業務再次受到嚴重影響，並預計該等營運阻力將於短期內持續，以7月份計，香港朗廷酒店、香港康得思酒店，以及香港逸東酒店的可出租客房平均收入分別跌 93.5%、81.9%和76.4%。

集團又料，疫情不僅會在短期內影響酒店業務，隨著企業和大眾重新審視工作及生活方式，亦會產生長遠影響。因此部分看來屬短期的措施，包括如減少商務差旅及餐廳的座位數目限制等，可能會持續更長時間，現時將專注為旗下住宿業務發展城中度假及長住市場，並著力建立本地餐飲業務。