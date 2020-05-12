自助餐優惠｜3間酒店$200內Buffet　朗廷酒店任食生蠔長腳蟹海鮮

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有緩和跡象，各大酒店都重開自助餐。近日發現有3間酒店推出激抵優惠，全部$200內食到，包括朗廷酒店、諾富特世紀酒店和諾富特東薈城酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）

【1】朗廷酒店 —— $184午餐歎生蠔、長腳蟹

酒店推出「嚐鮮之旅盛宴」午餐買一送一優惠，每人只需$184（未連加一）！半自助午餐主菜每日不同，包括龍蝦、羊架。除了可以任食生蠔之外，還有長腳蟹、小龍蝦、大蝦，亦有即叫即燒的肉類，會不定期轉換，例如各款扒類，另外亦有多款甜品和Häagen-Dazs雪糕。

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朗廷酒店 地址：尖沙咀北京道8號 電話： 2375 1133

【2】香港諾富特世紀酒店 —— $180.4午餐食生蠔、翡翠螺

酒店推出生蠔海鮮自助午餐5折優惠，折後每人只需$180.4（已連加一）就可以任食紐西蘭生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等海鮮，亦可享用多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即製石爐意式薄餅、Mövenpick雪糕及多款甜品。

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香港諾富特世紀酒店 地址：灣仔謝斐道238號 電話：2598 8888

【3】諾富特東薈城酒店 —— 「小龍蝦、三文魚與扇貝」主題自助餐

酒店推出以新鮮小龍蝦、三文魚及扇貝作主材料的自助餐。菜式包括法式三文魚雞蛋凍批、金銀蒜粉絲蒸扇貝、香辣小龍蝦、芝香薯仔焗帶子等，令有新鮮海鮮及刺身，包括鮮蝦、蜆、小龍蝦、立魚刺身等。

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諾富特東薈城酒店 地址：東涌文東路51號 電話：3602 8808

💡同場加映：選擇生蠔小貼士💡

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