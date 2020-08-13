寶勝國際：5及6月銷售增長轉正　次季度扭虧為盈

寶勝國際（3813）公布截至6月底止中期業績，純利大跌97.1%，至1,231萬元（人民幣．下同），去年同期為4.27億元。

期內，收入跌12.2%，至117.4億元。毛利跌23.7%，至35.2億元；毛利率30%，下降4.5個百分點，主要因刺激客戶需求而增加促銷活動。

寶勝國際表示，銷售額的增長於5月及6月按年回升至正數。期內，集團加強以體驗為主導的實體店，同時關閉低效和業績不達標的店舖，截至6月底，直營店減286家至5,597家。

集團又指，與品牌合作夥伴緊密合作以減低存貨水平，同時延長賬款期及監察應收款項。首6月營運資金天數已回復至155天的良好水平，而比較第一季度則為200天。同時，集團實施多項成本控制措施，包括與業主進行租金談判、控制員工人數及申請政府補助津貼。因此，集團錄得強勁V型反彈，由第一季度的虧損扭轉為第二季度的盈利。

疫情令中國消費者習慣網購

疫情期間，寶勝的全渠道銷售量已按年增長逾20%，歸因於與知名線上合作夥伴的戰略聯盟的銷售額，以及2月份推出的新微信商店。

集團指，疫情令中國消費者作出極大改變，許多消費者正習慣從到實體店改為到數碼渠道購物。就此，集團加快數碼化轉型的應用，在實體店推出微信商店、小程序和移動支付。

不過，集團指，對於追求獨特和個性化的體育產品和服務購物體驗的消費者而言，實體零售渠道仍是必要且不可替代的銷售接觸點。長期而言，仍會繼續投資升級其實體店，以將線下店舖銷售與數碼渠道及體育服務更良好結合。