【網易業績】網易次季Non-GAAP淨利潤增長33%

網易(9999)公布6月底止次季度業績,淨利潤45.38億元(人民幣.下同),按年增長35%;非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤為52.26億元,按年增長33%。第2季度股息為每股美國存託股1.485美元。

期內,收入182億元,按年增加25.9%。其中,在線遊戲服務淨收入138億元,增長20.9%。創新及其他業務淨收入37億元,按年增加38.7%。有道淨收入6.23億元,按年增加93.1%。

有道智能學習業務穩健發展,季內學習服務和產品收入為5.2億元,按年增長190%;經營性淨現金流持續為正,達9,300萬元。

推多款新品

期內,網易推出多款新品,包括:《星戰前夜:無燼星河》、《夢幻西游網頁版》、《獵手之王》、《實況球會經理》和《漫威對決》。網易將在近期發佈《陰陽師:妖怪屋》,其他將推出的新品還包括:《The Lord of the Rings : Rise to War》、《哈利波特:魔法覺醒》、《時空中的繪旅人》、《天諭》手游、《倩女幽魂隱世錄》、《超激鬥夢境》、《無盡的拉格朗日》、《暗黑破壞神:不朽》和《寶可夢大探險》。

此外,《荒野行動》和《明日之後》在日本的表現強勁。代理自暴雪娛樂的《魔獸世界®》在中國市場仍受歡迎,上半年該遊戲的最高同時在線人數創歷史新高。