【網易業績】網易次季Non-GAAP淨利潤增長33%

網易（9999）公布6月底止次季度業績，淨利潤45.38億元（人民幣．下同）,按年增長35%；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為52.26億元，按年增長33%。第2季度股息為每股美國存託股1.485美元。

期內，收入182億元，按年增加25.9%。其中，在線遊戲服務淨收入138億元，增長20.9%。創新及其他業務淨收入37億元，按年增加38.7%。有道淨收入6.23億元，按年增加93.1%。

有道智能學習業務穩健發展，季內學習服務和產品收入為5.2億元，按年增長190%；經營性淨現金流持續為正，達9,300萬元。

推多款新品

期內，網易推出多款新品，包括：《星戰前夜：無燼星河》、《夢幻西游網頁版》、《獵手之王》、《實況球會經理》和《漫威對決》。網易將在近期發佈《陰陽師：妖怪屋》，其他將推出的新品還包括：《The Lord of the Rings : Rise to War》、《哈利波特：魔法覺醒》、《時空中的繪旅人》、《天諭》手游、《倩女幽魂隱世錄》、《超激鬥夢境》、《無盡的拉格朗日》、《暗黑破壞神：不朽》和《寶可夢大探險》。

此外，《荒野行動》和《明日之後》在日本的表現強勁。代理自暴雪娛樂的《魔獸世界®》在中國市場仍受歡迎，上半年該遊戲的最高同時在線人數創歷史新高。