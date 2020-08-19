康城商場本周日開幕　首開2萬呎超市　一文看清進駐商舖名單

本港爆發第三波疫情，零售市道再度受挫。港鐵（0066）物業總監鄧智輝表示，旗下新商場「The LOHAS康城」第一期將於本周日（23日）開幕，涉約7萬呎樓面，佔整個商場面積約15%，包括逾兩萬呎的超市、4間食肆、診所、牙醫、地產代理舖、藥房及家品店，滿足區內居民的基本需要，又料年內將分階段開放商場其餘部分。

據悉，進駐超市為FRESH新鮮生活，設多個特色主題區域，提供凍肉、海產、蔬果等本地及世界各地的新鮮食材，食肆包括譽居、必勝客、大家樂及山一和食屋，其餘店舖為OK便利店、思樂牙科診所、中原地產、美聯物業、日本城、優品360、半熟工房及新城藥房。稍後將開放日本DOCODOCO室內主題樂園、大型室內溜冰場及英皇戲院。

新商場招租進度因疫情受阻

康城商場將於周內開幕，鄧指出，目前商場出租面積達70%，承認招租情況及裝修進度因疫情而有所滯後，由於近期疫情趨嚴峻，不少市民在家工作，導致街道人流稀少，商戶在租舖前皆會「停一停、望一望」，相信全港商場亦面臨同樣困境，逆市下他對招租進度感到滿意。至於康城新商戶的租約，則按當前市價釐定，目前調整租金仍言之尚早，要視乎政府的限制措施會否持續。

他相信，新商場可吸引已入伙的約1萬戶康城居民、鄰近屋苑及將軍澳工業邨的居民，並錄得不俗人流，會將第一期開幕的商戶獨立劃分為一個小區，避免讓市民接觸裝修中的部分。至於商場第二期，他預告將會於數月內開放，屆時會有更多食肆、零售商品及娛樂設施等。

鄧智輝表示，旗下新商場「The LOHAS康城」第一期將於本周日（23日）開幕，涉約7萬呎樓面，包括逾兩萬呎的超市等。（公司提供）

中小型食肆7月中起租金減半

政府早前宣布延長食肆「禁晚市堂食」至下周二（25日），鄧智輝表示，集團由今年2月疫情爆發至今，一直依據商戶生意額提供租金支援，在6月疫情稍為舒緩時，旗下商戶生意有復甦跡象，7月上旬食肆的生意不錯。不過，自禁堂食令推出後，商場生意額顯著下降，食肆生意大受打擊，港鐵已檢視商戶租金，7月中起旗下商場的中小食肆獲租金減半，料8月亦會有同樣做法。

物業發展方面，鄧表示，日出康城第13期會如期於第三季內進行招標，黃竹坑第5和6期項目將緊接其後推出。