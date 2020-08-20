美團點評業績前瞻｜黃國英：難想像最終市值　長線資金留意兩指標

市值曾觸及1.4萬億港元的美團點評（3690），本周五（21日）將公布第二季度業績，市場料外賣業務會恢復正增長，經調整淨利潤將在虧損10.74億至盈利13.72億元（人民幣．下同）之間。豐盛金融資產管理董事黃國英指，美團是新經濟商業模式的很好例子，買入資金抱較長線看法，短期損益表表現不重要，關注用戶及銷售增長能否持續。他又形容「蘋果都2萬億美元市值」，難想像美團市值可達到甚麼位置。

美團點評早前大熱倒灶，不獲納入恒生指數，僅晉身國指成份股，惟無阻股價不斷創新高。黃國英表示，納入國指對股價也一定幫助，另一刺激股價破頂的因素，可能是其業務主要位於國內，不如騰訊（0700）和阿里（9988）氣氛會受中美博弈等風險影響。

黃國英說，美團是新經濟商業模式的一個很好例子，開初以龐大營銷成本，建立一個使用者平台，建好平台和壟斷市場後，新加入使用者便會攤分營運成本，並可用較低成本加入新的生意模式，「run順咗之後，會好好賺，最重要係一路營運個嚿（外賣業務）壟斷咗個market，唔使再燒錢，跟住落去係好輕資產、輕operating cost（營運成本）嘅模式」。

黃國英形容「蘋果都2萬億美元市值」，很難想像美團的最終市值。（鄭子峰攝）

長線資金關注用戶、銷售增長

他說，這是一個較特別的生意模式，如外國較熱門平台﹑有未上市的DoorDash和Just Eat，而市場有兩邊看法，買入美團的資金會用一個較長線的看法，短時間內的損益表表現並非太重要，關注點是用戶增長、銷售增長能否持續，抱質疑目光的人則用近年市盈率的角度去看，未習慣剛提及的新經濟平台的建立模式。

美團市值一度觸及1.4萬億港元，黃國英形容「蘋果都2萬億美元市值」，很難想像美團的最終市值，簡單去看是假設美團壟斷內地市場後，能夠佔據3至4億個活躍用戶，每年人均創造數十元的利潤。

市場人士美團第二季非通用會計準則（Non-GAAP ）經調整淨利潤，將虧損10.74億至盈利13.72億元之間。圖為董事長兼首席首席執行官王興。（資料圖片）

瑞銀：外賣長期趨勢正面

美團周五將公布第二季度業績，其股價距首季業績公布後，在短短一季已經飆升逾80%。市場預計外賣業務恢復正增長，集團最高毛利率的到店、酒店及旅遊業務復甦尚需時間，綜合券商預測，美團非通用會計準則（Non-GAAP ）經調整淨利潤，將虧損10.74億至盈利13.72億元之間，中位數為盈利1.95億元，按年跌87%。

瑞銀上月中發表報告表示，新冠疫情短期打擊外賣需求，因部分人改為在家煮飯，但外賣的長期趨勢仍然正面，又預期美團每張餐飲外賣訂單的經營盈利將由0.8元，到2022年提升至1元；基本情景下，每張外賣訂單的盈利有望升至1.5元，最樂觀的情景中，每訂單盈利可達逾２元。該行指，美團平台受歡迎程度優於對手餓了麼，受訪者今年訂單頻率及價格均較過去兩年高，逾半受訪者表示美團為最常用的平台。

滙豐研究本月發表報告，預期2022至30年自由現金流的年複合增長率預測由17%升至21%，主要由於公司日均訂單在8月取得歷史新高，達到4,000萬。該行指，美團在部分下沉城市（特別是北方）的市場佔有率極高，令公司在市場競爭中更具優勢，包括在與供應商談判時，獲得更有利的條件以及穩定的派送效率，又看好其資助策略、會員生態和營運模式。