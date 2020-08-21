蘋果iPhone 12何時亮相？　公司直播測試露玄機

蘋果於周四（20日）悄悄上線了一個直播測試頁，內有TEST字樣，其中列出了9月10日的日期和倒計時，這讓人猜測蘋果可能會在那一天舉行發佈會活動。蘋果很快就刪除了直播測試頁面，但數十名推特（Twitter）用戶捕捉到了截屏。

據《硅谷分析師》報道，蘋果極有可能會在9月10日舉行新品發佈會，而主角是iPhone 12系列。畢竟，2019年的iPhone發佈會也是在9月10日舉行。

早些時候，有消息稱，蘋果的Apple Park已經非常忙碌，其可能已經開始錄製線上新品發佈會，為iPhone 12的發佈做準備。

如果不出意外，蘋果可能會在本次活動中公佈總共四款iPhone 12，與此同時可能還會發布其他幾款產品，從AirPods Studio到HomePod Mini、AirTags，AirPower以及2020年的Apple TV屆時都有可能登臺亮相。

但之前也有消息稱，蘋果可能會在10月份發佈iPhone 12，而9月份的新品發佈會，主要是發佈Apple Watch Series 6和新款iPad等。

蘋果首席財務官盧卡·梅斯特裡（Luca Maestri）7月下旬在財務報吿會上證實，2020年iPhone 12上市時間將比往常晚幾周，但並未透露新款iPhone延遲上市或供應受限的原因。