新冠肺炎疫情之下，人們雖然足不出戶，但依然需要消費購物，是以網購風氣加速推進，連手機、電器都是在網上付款再等送貨，但網上購物其實陷阱處處，上網買手機又有什麼要留意？

新冠肺炎疫情促進網購「新常態」

據市場調查公司 Strategy Analytics 早前發布的調查報告指，2020 年的全球智能手機網購比率將升至 28％，對比去年同期再升 4％；在肺炎疫情下，實體店減少開門、人們減少外出也是做成網購比率上升的原因。

5 大網購手機竅門 防被騙兼省錢

在家等新機自己送上門無疑是方便的，只不過網上騙局不少，即使買行貨手機，都有不少條款、細則需要留意，以下就為大家整理了 5 個網上購買手機的注意事項，供各位準買家參考一下：

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網購手機除了方便，更有部份機種只有循網購渠道才能購得，例如 OnePlus 這個以性價比為主力賣點的品牌就是如此，最新推出的 OnePlus Nord 乃香港可以購得的幾部平價 5G 手機之一：

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