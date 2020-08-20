近日網上瘋傳，iPhone及Android手機已秘密加插COVID-19新冠病毒追蹤傳感器，或會泄露用家的個人行蹤等私隱，有人更言之鏨鏨 Fact Check 咗！到底這個官方稱為 Exposure Notification的患者接觸通知功能，是否一個隱藏追蹤器？以下會一一拆解。

其實 Apple 及 Google 兩大科技巨頭，早在 4 月上旬已宣布會聯手合作，利用 iPhone 及 Android 手機內的藍牙技術，作為追蹤新冠病毒 COVID-19傳播途徑的工具。兩大巨頭之所以選取藍牙作為追蹤技術，其中一大考慮，就是避免有政府機構利用相關技術，去收集用戶的個人私隱資訊。今次有人表示「Fact Check 咗」有關 COVID-19 追蹤傳感器的流言，實在是一知半解的人士穿鏨附會之說。

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Apple及Google合作開發的COVID-19患者接觸通知，之所以引起大家關注，除了因為北美近日同樣出現相似的流言，然後由一知半解的網民散播開去外，最主要是近日香港政府亦計劃招標，開發COVID-19感染通知的 Apps。

可能會有人擔心，政府會否借此機會，將健康碼功能加插到COVID-19患者接觸通知之中。記者直言，政府在開發 Apps 的時候，技術上再加插其他功能，去迫使用戶上繳個人資訊，並非完全不可能的事情。但Apple及Google開發有關 API，原意就是避免政府機構從中收集個人私隱，所以政府若要使用這個 API 功能去開發自家 Apps，然後再僭建收集私隱功能，就算技術上可行（在Google及Apple頭上動土難度應該極高），相信亦不可能可以透過App Store及Google Play上架。

所以據聞政府招標，亦不偏向使用Apple及Google的API，到底最後成品能否成功作為追蹤感染的工具，抑或最終跟健康碼一樣，淪為偷窺市民日常生活的工具，恐怕大家還是要金睛火眼地留意。

👇 即睇 Apple 及 Google 合作的患者接觸通知藍牙追蹤工具點運作 👇

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Apple 及 Google 兩大科技巨頭放下成見，合作為全球政府衛生部門開發藍牙追蹤工具，希望追蹤新冠病毒傳播途徑。想知道開發背後的細節及原理，即睇完整文章：

Apple Google 合作抗疫 藍牙追蹤傳播工具運作原理私隱問題解釋

👇 COVID-19 患者接觸通知如何幫助追蹤新冠病毒傳播 👇

iPhone 及 Android 分別加入了 COVID-19 患者接觸通知功能，到底可以如何幫助醫護人員追蹤及截斷病毒傳播，即睇以下完整文章詳細解釋：

Apple Google 合作推出接觸確診者通知 支援型號香港幾時有？