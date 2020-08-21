美團業績｜次季多賺1.5倍　林少陽︰經營更進步　譚朗蔚︰不估頂

上周染藍落空的美團點評（3690）公布第二季度業績，股東應佔溢利22.1億元（人民幣．下同），按年激增長1.52倍；期內經調整溢利則按年增長82%至27.2億元，大幅超出市場預期。市場人士普遍對公司業績表現予正面評價，亦有基金經理不抗拒增加美團持；惟有分析師指出，若投資者目前仍無貨在手，可待回落至20天平均線才吸納。

第二季總收入247.22億元，按年上升8.9%，其中餐飲外賣145.44億元，按年升13.2%；到店、酒店及旅遊收入45.44億元，按年跌13.4%；新業務及其他收入56.34億元，按年升22.1%。

分部業務盈利能力方面，餐飲外賣經營溢利升65.7%至12.53億元；到店、酒店及旅遊經營溢利僅跌11.9%至18.92億元；新業務經營虧損略收窄至14.6億元。

以立投資董事總經理林少陽稱，美團第二季經調整溢利已錄得27億元人民幣，逼近《彭博》綜合全年預測的29.89億元人民幣。（資料圖片）

林少陽：視乎情況「加碼」

以立投資董事總經理林少陽認為，美團業績表現強勁，經營溢利增長達八成以上，當中雖然有一些補貼項目拉動經營溢利大增，但同時公司加大經營槓桿令銷售成本佔收入比下跌，反映公司經營控制更進步。他認為市場沒有預期美團的季度復甦如此理想，以到店、酒店及旅遊業務為例，收入按年減少13.4%，但經營溢利僅下跌11.9%。

根據《彭博》綜合盈利預測，市場估計美團全年賺29.89億元人民幣，林少陽指今年第二季美團經調整溢利淨額已經錄得27億元人民幣，按此保守計算一年賺約百億元，加上美團經營利潤率由2019年的4.9%增至8.8%，故此市場預期明年160億元人民幣的溢利水平是有信心的。

林少陽透露，目前旗下基金有持有美團，但持股佔比未及基金首五大股票，他不抗拒「加碼」，但要視乎情況，坦言是長遠睇好。

阿里巴巴業績雖勝預期，但股價沒有受惠炒上，譚朗蔚不排除美團或有同樣情況。（資料圖片）

譚朗蔚：業績好 但不排除股價無表現

富昌證券聯席董事譚朗蔚認為，觀乎美團的盈收、溢利數字，「真係堅、無乜挑剔」，不少數據均勝預期。由於內地第二季疫情明顯較第一季好轉，故此外賣業務經營溢利亦成功從上季轉虧為盈。

譚朗蔚指，從目前股價及估值看，反映市場抱有好大預期，不過最近騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）業績能夠超出預期，股價均沒有明顯表現。對於美團未能染藍但股價繼續走上，他坦言不意外，反而今天業績出爐後，即使表現勝預期，但不排除與騰訊阿里一樣沒有突出表現。

他認為ATM這類股份近期的表現，很視乎外圍納指的科技股氣氛，強調「從來不估頂」，而美團的首個支持位且看224元，向下則是210元。

李偉傑指出，美團第二季到店、酒店及旅遊收入下跌幅度亦較預期為細，成亮點之一。（資料圖片）

李偉傑籲無貨者20天線吸納

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，美團第二季業績盈利好過市場預期，當中外賣收入按季扭虧，表現亮眼，而到店、酒店及旅遊收入下跌幅度亦較預期為細，或可成為另一亮點。

他說，目前美團估值誇張，市盈率數百倍，但相信資金並不單看市盈率，而是看前景和規模擴大，加上美團今年或有能力在餐飲外賣業務加價，可能會繼續成為推動股價的因素。他指，下周一復市後，美團股價可能再有正面刺激，但考慮到此前單季升幅逾八成，難再狂飆，料中短期會返回理性面，至於無貨者可以候回落至20天線才吸納。

於周五（21日）美團20天平均線處於214.345元。