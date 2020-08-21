美團點評業績｜上季經調整溢利年增82%至27億　餐飲外賣按季扭虧

美團點評（3690）公布第二季度業績，經調整溢利按年增長82%至27.2億元（人民幣．下同），超市場預期；經營溢利升95.5%至21.75億元；收入按年增長8.9%至247.22億元。

分部業務方面，餐飲外賣收入升13.2%至145.44億元，經營溢利升65.7%至12.53億元。到店、酒店及旅遊收入跌13.4%至45.44億元，經營溢利跌11.9%至18.92億元。新業務收入升22.1%至56.34億元，經營虧損略收窄至14.6億元。

餐飲外賣經營利潤轉正

期內，餐飲外賣業務經營利潤率按季轉正，由第一季負0.7%升至第二季正值8.6%。交易金額按年增長16.9%至1,088億元。日均交易筆數增長6.9%至2,450萬筆。變現率下跌0.4個百分點至13.4%。

次季，美團外賣新上線的品牌商家數量按年增長超過110%，商家對在線流量的需求不斷增加，促進了在線營銷服務。因而，次季在線營銷服務收入按年增長62.2%。

電動單車證明獨立盈利可能性

就共享單車服務，次季公司以新的「美團單車」替換了約150萬輛舊單車。每輛單車的平均周轉率逐步提高且單位經濟效益亦有所改善。此外，推出了超過29萬輛電動單車。於該期間，相較於傳統單車，電動單車更出色的平均周轉率使其實現了更好的單位經濟效益，也證明了其獨立實現盈利的可能性。