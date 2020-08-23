疫境求存｜酒吧停業轉做外賣樽裝雞尾酒　西餐廳賣零售凍肉自救

新冠肺炎疫情反覆，3月第二波疫情以海外輸入為主，酒吧群組大爆發，酒吧需要關閉；到7月第三波疫情，以社區爆發為主，未有酒吧群組，不過酒吧仍然逃不不過關門的命運。有酒吧推出樽裝雞尾酒自救，但訂單寥寥可數，難以如餐廳般以外賣幫補租金人工等開支。 晚市禁堂食，以牛扒和賣酒西餐廳新增售賣凍肉，但未有幫補太多，負責人坦言西餐難以做轉做外賣。

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在中環士丹頓街的酒吧The Wise King負責人Sandeep Kumar表示，早在年初疫情出現時，酒吧已經開始售賣樽裝的雞尾酒，直至第三波疫情爆發，酒吧只能夠售賣樽裝雞尾酒。

政府由上月中旬起再次禁止酒吧營業，當時得悉消息，Kumar感到無力氣餒。但在本地個案急增情況下，他表示明白和理解政府做法，認為加辣措施有所作用，亦支持政府的防疫工作。

酒吧為了自救向本地酒廠訂購酒類，調酒師在酒吧將雞尾酒入樽，有點像小型工廠，自行貼上標籤出售。（黃舒慧攝）

外賣雞尾酒生意不似預期

Kumar形容這段時間是開業兩年以來最艱難的日子，酒吧為了自救，讓調酒師將調好的雞尾酒入樽，貼上標籤當外賣出售。他表示如果要維持成本的話，每天需售出30支雞尾酒，但上月每星期平均賣得七支，本月每星期更跌至約三支。

雖然獲得防疫抗疫基金和保就業計劃資助，可是他指現時生意額跌了八至九成，只接自取訂單，以積蓄蝕本營運。他指出目前有七成訂單屬熟客，以樽裝雞尾酒留住客人，酒吧也積極使用社交網站開拓客源。他希望盡早可以恢復酒吧營業，表示一旦延長禁令，將會推出外賣酒類和芝士套餐吸引更多生意。

餐廳零售批發入口的凍肉，以超市三分一價錢出售，但反應都不太理想，佔生意額不足一成，當作幫補水電費。（黃舒慧攝）

超市三分一價出售凍肉 反應不理想

另外，位於尖沙咀的西餐廳JUST'er Bar & Restaurant負責人阿邦也批評禁晚市堂食令食肆「搞唔掂」，在沒有封關等防疫政策配合下並不現實。午市客人流失，晚市無法營業，生意額跌了九成半。於是餐廳零售批發入口的凍肉，以超市三分一價錢出售，但反應都不太理想，佔生意額不足一成，當作是幫補水電費。

餐廳以往午市以白領客人為主，近兩個月來附近的旅行社、健康中心等小型公司相繼倒閉，平均每日由有一至兩輪滿場客人，變成只有一至兩枱客人。阿邦表示，疫情前市民在星期五、六「預咗有下場」，現時尖沙咀彌敦道仍有上下班的人經過，但橫街在天剛入黑後如同凌晨一樣人流稀少，彌敦道每十間就有三至四間吉舖。

阿邦指出西餐難做外賣，放久的意粉醬汁和味道質素變差，市民寧願選擇較便宜的茶餐廳。他表示油尖旺和中上環似乎較受打擊，住宅區的食肆生意影響相對小。基於成本效益，餐廳只安排外賣自取，每天餐廳六時關門後，他都等一會兒才看看有否人叫外賣，「做埋先收」，但平均一日沒有一張單，無奈叫部份員工休假。

位於尖沙咀的西餐廳負責人阿邦批評禁晚市堂食令食肆「搞唔掂」，在沒有封關等防疫政策配合下並不現實。（黃舒慧攝）

第二波疫情時，政府推出防疫抗疫基金，食肆可獲資助；不過第三波疫情下，食肆要禁晚市堂食，更曾禁全日堂食兩日，但資助未見蹤影。阿邦坦言，早前的基金讓他應付到約三個月租金，但現時疫情已持續大半年，政府只呼籲業主減租，未有其他紓困措施，加上堂食禁令，令他大受壓力。

他他認為政府呼籲業主減租作用不太大，「減一蚊係人情，按照租約唔減係可以」，他直斥豁免海員檢疫造成防疫漏洞，導致第三波疫情爆發，政府施政缺失導致餐飲業和香港人「埋單」。

對於政府考慮放寬食肆限制，他期望能盡快重開晚市，但若疫情再度嚴峻，他寧願政府採取嚴厲措施壓制疫情，長痛不如短痛，讓城市迅速復甦，好過擠牙膏式措施，令疫情拖拉，拖死小商戶。