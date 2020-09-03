屈臣氏次季電商業務增逾九成　調查指這類將更頻密光顧實體店

疫情下市民消費模式改變，更習慣使用網上平台購物。屈臣氏集團公布，旗下全球電子商務於第二季度增長逾九成，將有助推動電子商務發展，另外據調查報告，在疫情緩和後，所有受訪者均表示會回到實體店購物。

屈臣氏在4月訪問22,000名來自逾20個歐洲及亞洲市場的顧客，90%受訪者表示他們將繼續於網上購物，而100%受訪者表示他們會回到實體店購物，尤其是Z世代，三分之一人認為他們會更加頻密光顧門市。

調查顯示，逾七成顧客表示收入已經或將會受到疫情的影響，對於生活方式轉變，92%的受訪者稱將參與更多戶外活動，其次分別是在家烹飪（91%）和在家美容（84%）。另據,中國屈臣氏《女性美妝潮流報告》，更多内地顧客會在晚上 11時到凌晨1時深夜購物，其中牙線、面膜和洗髮水為最暢銷的貨品。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，疫情加速了電子商務及零售科技的發展，亦突顯顧客渴望與人溝通及互動，屈臣氏需要重新調整營運策略，提供個人化及切合他們需要的產品及服務，運用先進的科技，於門市及網上提供個人化的購物新體驗。

目前香港的會員計劃「易賞錢」推出全港18 區跨商戶刺激消費獎勵計劃，透過免費開放平台聯繫全港零售及餐飲商戶；部分營運場開始進行社交商貿及社交媒體直播，專為社交媒體而設的內容增加30至50%；內地屈臣氏的美容顧問透過「屈臣氏企業微信」與顧客保持密切聯繫；歐洲則設「Go In Store」的個人化網上購物服務。