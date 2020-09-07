Swarovski擬裁6000人　關3000家店　百年品牌或借這招再「發光」

由於2020年國際奢侈品市場遭受了新冠肺炎（COVID-19）疫情的沉重打擊，亞洲和美國市場需求下降，世界著名的水晶製造商施華洛世奇（Swarovski）第一季度銷售額出現大幅下滑。

綜合媒體報道，作為全球領先的水晶製造商之一，施華洛世奇2019年度銷售額為35億歐元，其中水晶業務銷售額為27億歐元。

不過，受疫情及重組計劃影響，創立至今已有125年的施華洛世奇預計，2020年核心的水晶業務全年銷售額或大跌逾33%至20億歐元，此前曾預計增長4%至5%。同時，該公司還決定將裁員6,000人 ，並關閉3,000家精品店，放棄低端產品，集中精力攻高檔市場。

施華洛世奇官方表示，將不排除其背後家族放棄部分股權，以在證券交易所上市或尋求戰略合作夥伴的方式尋求注資紓困。

資料顯示，施華洛世奇公司於1895年由Daniel Swarovski創立，家族中大約200位成員擁有公司的股份。公司由施華洛世奇仿水晶業務、Swarovski Optik（光學設備）和Tyrolit（研磨產品）三部分組成，其中仿水晶業務由第五代家族成員共同管理，在全球約170個國家設有2,680間分店，員工人數達3.45萬人。