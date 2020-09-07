中芯國際成美下一目標　半日插水兩成　低撈時機到未？

中芯國際（0981）成為美國下一個大型目標，有報道指，美國正考慮是否將中芯列入貿易黑名單，並審查其與中國軍方的關係。中芯半日急跌20%，收報18.98元，股價重回今年6月份水平。專家指，若納入黑名單，對中芯擴產和產能升級，及對美銷售都有影響，即使股價下挫，中芯歷史市盈率仍高達60倍，估值也絕對不平。

若中芯被列入「實體清單」，美國供應商易日後向中芯供貨前，必須事先向商務部申請許可證。美國國防部則未有解釋制裁中芯的原因。中芯國際發聲明回應，指公司與軍方毫無關係，從沒有涉及軍事應用的經營行為，又強調一直合法依規經營，期望與美國相關部門溝通，化解歧見和誤解。

中芯國際發聲明回應，指公司與軍方毫無關係。（資料圖片）

花旗予「強烈沽售」評級 目標價14.8元

花旗發表研究報告指，如果被中芯國際被納入貿易黑名單，該公司擴產和升級料將停滯，因公司目前缺少非美設備供應商作為替代，而此舉或導致中芯的市佔率被台積電、聯電、世界、華虹半導體等競爭對手搶走，維持中芯「沽售」評級，給予中芯H股目標價為14.8元。

報告預料，美國政府短期內將否決美國設備和軟件公司向中芯國際出售產品的所有申請，如果美國禁止新設備發貨，公司14納米及以下先進技術的開發將被打斷。

富瑞：特朗普競選策略 中芯四至五成設備來自美

富瑞發表報告指，對有關消息並不感意外，因為攻擊中國已成為特朗普爭取連任的競選策略，預期美國會對中國在半導體設備及IC設計軟件方面實施更多出口限制，因為有關領域為中國半導體國產化的主要瓶頸。

富瑞預計，中芯的機器設備有四至五成來自美國；另外雖然目前未似有證據顯示中芯與中國軍方有連繫，但美國可以輕易推斷中芯是受到中國政府控制。

瑞信也發研報指，相信美國此舉將限制中芯生產，因美國供應商佔中芯生產線45%。該行指，限制將縮減公司的晶圓的生產力，同時影響未來的訂價能力，維持「跑輸大市」評級，目標價由26元降至22.5元。

花旗報告指，如果被中芯國際被納入貿易黑名單，該公司擴產和升級料將停滯。（資料圖片）

陳偉聰：中芯估值絕對不平

友信證券研究部總監陳偉聰指，若中芯納入貿易黑名單，有兩方面的負面影響，一方面是美國難供應先進或高端芯片設備，令中芯難以擴產和升級，甚至原有產能亦有機會停產；另一方面是銷售的影響，因一旦納入制裁名單，美國客戶可能難與中芯作交易。

陳偉聰說，中芯雖可從美國以外地區採購芯片的新材料或新技術，舊有生產線亦可以繼續運作，只是擴充有困難，但認為影響依然巨大。他指，中芯現時歷史市盈率高達60倍，估值絕對不平，「點解值咁貴？因為大家都有期望，內地政策會幫佢，令國產化芯片進度加快，但係繼續比融資或者稅務優惠，都解決唔到根本問題。」

他補充，中芯現時仍未正式納入黑名單，美方仍在討論中，即使納入黑名單，亦或許有豁免時間，加上美國大選若選出新總統，未來政策或有改變，故未來中芯的變數依然很大。