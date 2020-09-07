【肺炎影響】信諾調查：僅17%受訪港人其財務狀況感樂觀

信諾香港發表調查結果，指2020年4月至6月期間，香港的整體健康指標由57.8輕微下跌至57.2，低於全球平均水平的61.3，更為11個受訪地區中，除韓國以外，排名最低。

調查指出，經濟財務問題仍然是香港人主要壓力來源，當中只有17%受訪者對其財務狀況表示樂觀，僅14%香港受訪者表示面對緊急情況或失業時，對其個人財務感到有信心及保障（低於2020年4月的16%）。因應新冠肺炎疫情而帶來的轉變，34%受訪者表示最大的轉變為他們的財政狀況或理財方式。

香港亦是受訪地區中擁有最高壓力指數的城市，表示未能管理壓力的受訪者由2020年4月的9%上升至6月的18%。「經濟」仍是香港人的主要壓力來源，28%受訪者將壓力歸因於此。其次為工作相關的壓力，佔25%。

信諾為肺炎確診者提供三個月現金保障

信諾東南亞地區部及區域健康方案主管及行政總裁Julian Mengual表示，香港人對個人財政狀況仍然最感壓力，市民對於能否維持財政穩健失去信心。他指，明白若市民不幸確診患上新冠肺炎，可能會擔心失去工作或收入，亦需要充足時間康復，信諾香港延長信諾免費新冠肺炎入息現金保障的登記期，若香港市民不幸於香港確診新冠肺炎並需要住院，將提供持續三個月的現金保障，助他們減輕繁重的財務負擔，讓他們專心休養及康復。