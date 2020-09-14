曾俊華專欄｜今天教育關鍵在於啟發想像力　讓學生提升應變能力

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

認識我的人都知道我是一個愛書之人，我堅信閱讀的魅力無可取替，再浮躁的人，只要手執一本好書，也能靜靜地坐半天，沉醉在字海當中不能自拔。看書多年，雖然接觸過各種新鮮的題材、類別，但有幾本書至今仍是我的心頭好，其中一本就是由美國哲學家Ayn Rand 編寫的《The Fountainhead》，一個圍繞著建築師的長篇小說。

而她的另一本著作《Atlas Shrugged》亦令人印象深刻，故事發生在一個壁壘分明的世界，描述了創新者和掠奪者兩派之間的爭鬥。創新者泛指一群敢創敢想的科學家、思想家、 企業家和音樂家，他們創造無數精彩的新藝術和新事物，推動社會進步和發展；而掠奪者會假借「利他主義」之名，要求創新者們無條件地服務社會，藉以強搶他們的成果和報酬。終於，創新者們無法再忍受，組織罷工反抗。當社會逐漸失去創新者後，經濟運作便會瞬即停擺。

這套於50年代出版的作品，即使放在半世紀後的今天，仍具啟發性。在小說中，創新者就有如希臘神話中的擎天神Atlas般重要，將地球穩穩地托在肩上，支撐着每一個人的生活。他們創作的每一個新項目、產品、組織都會默默影響着人們的行為模式，奠定了日後社會變化的基礎。

孩子是人類進化的關鍵，將地球穩穩地托在肩上，支撐着每一個人的未來生活。（作者提供）

誠如Albert Einstein 所講：「想象力比知識更重要，因為知識是有限的，而想象力概括着世界上的一切，並且是知識進步的泉源。」根據世界經濟論壇（WEF）的報告，由於很多企業會重新規劃人類與機器的分工，不出2年就將有近8千萬個工作崗位可能被取代；與此同時，約1億3千萬個新崗位將會應運而生。未來的創新者需要有無窮的想象力，若然不改變腦中守舊的思想，只會限制個人能力和想像力的發展，成為下一個被時代摒棄的「複製人」。

香港的教育制度多年來都集中於硬知識的培訓，務求在指定時間內複製一批能力相若的勞動者。教育的追求，不應再局限於規模效益，而是應同時嘗試憑藉創意去匯聚知識，輔助學生建立更廣闊的知識庫存和提升其應變能力，面對未來翻天覆地的改變。

香港教育沒救了嗎？說到這裏，我必須重申一點：香港的教育模式雖然傳統，卻其實並不死板。適逢一場世紀疫症，全港中、小學校紛紛自救，迅速把課堂移師網上，揭示了教育轉型的可能性。在當前的大環境下，科技輔助教學的「混合學習」（Blended Learning）將會成為下一波教育的主流。網上教學並非單純把課堂搬至網上，更需要是師生積極互動，以提升學生的專注程度與吸收能力。從前一板一眼的考試模式亦需要重新調整，給予學生自主學習的空間。

復課安排朝令夕改，家長索性把客廳打造成孩子的課室，自己成為他們的老師和同學。（轉載自曾俊華 FB專頁：https://bit.ly/3btG96L）

在轉型途中，我們需要時刻警醒自己：激發創意是今日教育的關鍵。想象力的建立從「個人化學習」開始，教育不再局限於單向傳授，雙向溝通、相互啟發。善用實時學習記錄和互動式教材，皆有助師長們按照學生不同能力和需要，制定相應且專屬的學習計劃。

我期望在不久的將來，能夠看到香港教育以啟發想象力為本，讓「創新者」能充分發揮其獨有的潛力，以在無法預測的未來世界裏，仍能保持相當的競爭力。這將會是時代賦予一眾教育家的歷史任務。