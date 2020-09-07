曾俊華專欄｜填鴨式教學磨滅學生能力與熱誠　倡混合學習啟發創意

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

教育稱得上是「最守舊的行業」之一。但凡在香港土生土長，都一定試過死記硬背。沒想到從當年我求學的年代，到半世紀後的2020年，香港仍有一部份學生被要求以「搬字過紙」的方法學習。傳統教學並非一無可取，而是我們不可安於這種已沿用好幾代人的學習模式。現在不少學校都試行「互動校園」模式，然而實際操作卻與往常無異，學生接受同一課程、答同一張試卷，呆板地用考試分數評高低。我們能否透過其他更靈活、更生動的方法，來擴大學生腦海中的知識庫存呢？

早前四月與雞丁合作歌曲《好想返學》，給當時感覺復課無期的學生打氣。（[Link: https://www.youtube.com/watch?v=ga1fi-5C76U]）

香港「填鴨式教學」的雛形可追溯至工業革命時期。隨着封建制度崩塌，本來僅屬於貴族及地主的貿易專利得以開放予平民大眾，促使自由貿易誕生及發展。為了把握龐大的市場機遇，社會開始出現「效率風潮」。學校就如批量出產人才的工廠，各式各樣的考試和測驗，就是針對學生的Quality Control — 符合標準的會被選拔到下一輪篩選，其他高於或低於平均值的，要麼被拋棄，要麼就蒙混過關，並不會因其差異，而獲得額外關注。

早期的香港推行「填鴨式教學」不無道理，然而今日的世界瞬息萬變，倘若還沿用一貫教學模式培育下一代的話，恐怕會磨滅我們的學生本應擁有的能力和熱誠，令他們無力在國際的大舞台上展現優勢。

不少企業家朋友都和我分享過「請人」的煩惱，以往評估一位求職者是否合乎資格，只著重他是否具備證明工作能力的學位及文憑，但在現今的VUCA世代 — Volatility（易變性）、Uncertainty（不確定性）、Complexity（複雜性）及Ambiguity（模糊性），求職者是否Open-minded 、是否Willing to Learn ，才是最重要。現在公司不需要「學霸」，反而需要一個能為公司提供未來發展路向的人才。

曾俊華指出，現今企業不再需要「學霸」，反而需要一個能為公司提供未來發展路向的人才。（作者提供）

著名教育遊戲專家Marc Prensky 早在2001年已提出「數碼原住民」（Digital Natives）和「數碼移民」（Digital Immigrants）的概念。「數碼移民」自小成長在可預測、低科技的環境，當社會急速數碼化，他們為了生存就必須要由零開始學習「數碼」這個第二語言；反觀出生於數碼世代的「數碼原住民」，他們從小就已經懂得用平板電腦揀選自己喜歡的資訊。面對人類的「進化」，如果想握緊成功的鎖匙，我們就需要積極轉換心態與思維，非但不要拒絕改變，更要以共同成長的心態，擁抱創意無限的未來。

而美國哲學家及未來主義者Buckminster Fuller 則提出「知識加倍曲線」的觀點。他指在19世紀之前，人類知識庫每100年就會翻倍。時至今日，「知識加倍」的頻率更縮短到每13個月一次。科技巨頭IBM甚至認為當物聯網（IoT）技術發展成熟時，世界的知識庫到每12小時便會更新一次。

如何幫助學生們有效獲取新知識、持續為學生裝備新技能將是一個重要課題。我們不妨參考不少外國大學院校採用的「混合學習」（Blended Learning）模式。透過結合線上線下的教學給予學生更自主學習的空間，發揮教師引導、啓發的主導作用同時，又可鼓勵學生自行歸納出他們專屬的知識，充分訓練其主動、積極與創造力。志在傳授硬知識的同時，也不至於忽略軟技巧的培養。

在這科技發達的年代，持續學習尤其重要。現代人最大的挑戰，莫過於是要適應嶄新環境，我們須利用新興科技，來解決以往無法處理的問題及危機。伴隨着科技進步與普及，未來學習的可能性多不勝數。我們與其害怕科技佔據生活，倒不如問自己能怎樣反利用科技去改變教育，裝備下一代，再為社會創造更大的價值。