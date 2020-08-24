曾俊華專欄｜細心聆聽下屬感受　不要成為討人厭的Old Seafood

作者簡介﹕任職政府35年﹑前財政司司長曾俊華（John），其薯片叔叔形象深入民心。任性的John 「劈炮唔撈」後 ，職無定所，熱心參與不同活動。他除了創辦非牟利機構「薯片叔叔共創社」外，亦是商業電台音樂節目主持人及喇沙書院的劍擊教練。近年作為Bowtie的資深顧問，擔當著未來建構師的角色。他的願景是所有香港人都能夠得到保障，真正走進自保新時代。【John撰寫的系列文章，會逢周一早上於《香港01》與讀者見面。】

現在和人談合作，我有三大條件，其中之一就是對方必須是年輕人。

沒錯，和年輕人溝通並不輕鬆，有時他們的率直性格甚至會讓我先三思應如何反應。不過，我相信感覺是雙向的，說不定在我在猜度他們的同時，他們也對我開口埋口話當年感到老氣。

我欣賞有激情、有活力、滿腔熱誠的年輕人。不僅是因為他們能展現出無限創意，更是因為他們會為了將概念打造成具體可行的方案，而不斷探索新方法，表現出強大的執行力，帶來無數驚喜。或許有人會覺得年輕人衝動任性，常常不跟規矩辦事。但其實只要結果讓人滿意，試問又會有誰追究何人逾規越矩呢？只是不論結局好壞，我們都得承擔責任，成功的話就精益求精，失敗的話亦要虛心學習。

曾俊華認為，年青人並非抗拒與上一代人溝通，只是不甘被先入為主地下定論。（作者提供）

我不認為年輕人抗拒和上一代溝通，他們只是不甘被先入為主地下定論。假如每一番話都被當成耳邊風，換作是你，也會深感無奈吧？與人共事，最怕就是遇到拒絕溝通的同事。這類人從不會認真聆聽，不論你的意見如何，他們總會敷衍回應，堅信自己的方向才是最正確。換句話說，就是帶點獨裁的色彩。

不少人誤以為領袖理應作風強硬，必定要堅持己見；否則輕則被旁人說三道四，重則被視為「唔打得」，最終一事無成。但在我看來，從善如流絕不代表隨波逐流，從古以來，剛愎自用的人大多是失敗收場。尤其當我們身處這個變幻莫測的世代，自保須與時並進，增強應變能力，倘若一個人不肯聽取意見、不願意接受任何新想法的話，又怎能跟上時代步伐，甚至應對突發情況呢？

早在2001年，有學者已提出「分散式領導」（Distributed Leadership）的理念，主張帶領團隊的不應是一小撮人的責任；相反，團隊中每個人都應擔當領袖的角色，共同參與計劃、執行、決策等環節。相較以往的「一言堂」，更有助提升個體的參與感和使命感，繼而促進整體效率及靈活性。無奈不是每間公司或組織都能採用這種新興的管治模式。不論是公營機構，抑或是私營企業，很多仍舊保有層層上報的管理模式，使運作欠缺彈性。改變非一朝一夕的事，唯有賴各層的積極參與，才能除去齒輪的鏽蝕，再次暢順地運轉。

一個好的領袖，毋須大搞「公關Show」。當真正持開放的態度，要了解社會、群體或市場並不困難，問題永遠在於心態。

曾俊華指出，時刻警醒自己，不要成為令人厭惡的「Old Seafood」。（作者提供）

英國著名企業家Richard Branson 曾發佈一篇名為《Best Advice: Listen More Than You Talk》的文章，當中提及到若想成為一位好的領袖，首先要學習成為一個好的聽眾。我們都曾是職場新鮮人，體會過不被看重的滋味。無論往後的你，經驗多麼豐富，都可保持開放的心態，細心聆聽下屬感受。時刻警醒自己，不要成為令人厭惡的「Old Seafood」，我們應盡力扶持年輕人，助他們實現理想的未來。至於初入職場的你，也不要害怕做「問題少年」。你的一切想法及見解，都有可能幫助公司在亂流中找到定位，奠定更穩健的發展根基。

曾俊華指出，長﹑青兩代人能摒棄成見，重新認識及了解對方，定能互補不足。（作者提供）

兩代人的溝通問題好比一個魯班鎖。魯班鎖是一個利用榫卯原理組裝而成的積木，它雖則難解，然而絕非無解。畢竟長、青兩代的成長背景及價值觀南轅北轍，兩代人相處難免會出現矛盾和磨擦，漸漸演變成一條闊不見邊的鴻溝。若然兩代人能摒棄成見，重新認識及了解對方，定能互補不足，就如魯班鎖的一凹一凸般契合無間，是極致的合作關係。