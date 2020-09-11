報吿顯示︰中國2030年將成亞太可投資商業地產總量最大市場

商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE Group）發佈報吿指出，隨著中國經濟的服務業佔比和人均國內生產總值（GDP）逐漸提升，2030年中國內地將成為亞太地區可投資商業地產總量最大的市場。

世邦魏理仕9月10日發佈《大中華區2030年展望報吿》預計，2030年中國可投資商業地產總量將大幅增長至約80萬億元人民幣（1元人民幣約合0.15美元），成為亞太區最大的商業地產投資市場，商業地產大宗交易金額有望較當前水準增長兩倍左右，至每年近6,500億元。

未來10年，地產與金融的進一步融合、新的一線城市湧現、另類資產投資蓬勃發展、存量時代下的城市更新加速等趨勢將為中國商業地產投資帶來新的發展機遇。

世邦魏理仕預計，中國國內險資每年可以投向房地產領域的資金在1,000億元以上。投資目的地城市方面，報吿認為杭州、南京、蘇州、成都和武漢將成為商業地產投資的新一線城市，全面進入商業地產投資的成熟期。物業類型方面，消費和科技這兩大投資主線將推動未來10年數據中心、冷鏈物流等另類資產投資的發展。

世邦魏理仕的分析數據顯示，2020年至2030年期間，中國18個主要城市裏樓齡逾20年且單一業權的商辦面積將從不足1,500萬平方米，快速增長至5,000萬平方米左右，這些項目中約70%位於城市的核心區位，投資和改造價值巨大。