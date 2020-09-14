TikTok美國業務花落誰家？　官媒﹕字節跳動不會售予甲骨文

有關抖音國際版TikTok美國業務，最終會花落誰家？《路透》報道TikTok母公司字節跳動屬意將美國業務售了美國科技公司甲骨文，但是內地傳媒《中新社》卻又引述知情人士指出，字節跳動不會將相關業務售予甲骨文，亦不會將TikTok的演算法出售。

亦有報道指出，甲骨文並非收購TikTok美國子公司，而是收購該業務的大量股份，成為字節跳動的技術合作夥伴，負責管理TikTok美國用戶據，屬重組而非收購，以避開中國政府限制。

《路透》在較早時間引述消息人士指出，TikTok母公司字節跳動已選擇將美國業務售予甲骨文。至於有份競購相關業務的微軟，則指出已獲字節跳動通知，不會向公司出售相關業務。

報道又指出，有關甲骨文購入TikTok美國業務的交易，仍有待中美雙方批准。

美政府指示要出售TikTok當地業務

另有外電引述消息人士指出，是次交易會涉及250億美元，惟最終要視乎中國對技術出口的限制情況。

TikTok在美國及印度等國家相當受歡迎，並成為當地下載最多的應用軟件之一。不過美國總統特朗普在今年8月初以國家安全為理由，指示字節跳動要在45日內出售TikTok美國業務，否則業務會停止。最初微軟被視為最有可能購得該視頻平台在美國及澳洲等地區業務，市場亦傳出交易作價約為200至300億美元，其後中國政府就出售技術層面設限，或促使字節跳動無法將演算法技術連TikTok業務一同出售。